Відома співачка переспівала пісню про українських повстанців (відео)

Написана пісня була ще у 1985 році

Співачка Ірина Федишин та піаніст-композитор Євген Хмара записали дует, зробивши свою версію української повстанської пісні «Нас весна не там зустріла».

«Йосип Струцюк родом з Луцька, написав цей вірш, а священник Олександр Гаркавий, який вже давно у Канаді, поклав його на музику. Ми віднайшли контакти. Поспілкувалися з двома авторами, які з радістю надали офіційні права на твір. Коли я спілкувалася з п. Йосипом, він розповів мені історію створення цієї пісні», − розповіла Ірина Федишин.

Написана пісня була ще у 1985 році. Мотивом стала неймовірна історія кохання Степана та Надійки − героїчних воїнів УПА. Вже тоді, будучи в Українській Повстанській Армії, не покладаючи зусиль, молоді хлопці і дівчата, жертвуючи своїм життям, боролися за волю України.

«За час війни ми з Іриною Федишин дали 11 благодійних концертів для військових, переселенців та дітей. У нас вже є спільна програма, яку ми обов'язково покажемо вам, коли настане Мир на нашій рідній землі. А мир настане зовсім скоро!!! Україна − це наш дім. Це наша земля, яка пронизана українським духом. І ми діти цієї землі...», − додав Євген Хмара.

Нагадаємо, чарт Apple Music «Топ-100 Україна» вже не вперше очолює низка українських пісень. І якщо пісня Stefania, з якою Kalush Orchestra представлятимуть Україну на Євробаченні цього року, на початку березня була у лідерах, то тепер першою у списку стоїть трек «Вова, ї*аш їх, б**ть». Stefania опустилася на друге місце, а замикає трійку лідерів ще одна пісня гурту Kalush Orchestra «Додому».