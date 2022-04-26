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    Україна відреагувала на вибухи у Придністров’ї

    Україна відреагувала на вибухи у Придністров’ї
    фото з відкритих джерел

    Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів

    У Міністерстві закордонних справ України засудили спроби Росії втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну проти України. У відомстві закликали до негайної деескалації напруженості. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

    «Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми засуджуємо спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну Росії проти України. Ми закликаємо до негайної деескалації напруженості», – написав він.

    Як раніше повідомлялося, президент Республіки Молдова Майя Санду скликає засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з інцидентами в Придністровському регіоні.

    Учора, 25 квітня, у Тирасполі була обстріляна будівля «міністерства держбезпеки» невизнаного державного утворення, що перебуває під контролем РФ.

    Українські розвідники того ж дня дістали докази того, що ці обстріли, що були здійснені з ручного протитанкового гранатомета, є російською провокацією.

    Про підготовку теракту свідчив, зокрема, лист секретаря так званої Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій самопроголошеної республіки Вадима Шмаленка до голови Каменського району Володимира Бичкова.

    Жителі окупованого Придністров’я почали тікати на підконтрольну центральному уряду територію Молдови.

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    Теги: росія окупанти Молдова війна Україна Придністров'я окупація #stoprussia
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    Україна відреагувала на вибухи у Придністров’ї