У Німеччині розпочалась зустріч міністрів оборони 40 країн

Ллойд Остін: «Наша мета – піти звідси із загальним, прозорим розумінням короткострокових та довгострокових вимог безпеки України»

У Німеччині на авіабазі «Рамштайн» стартувала зустріч міністрів оборони 40 країн, метою якої є узгодження військової допомоги для України у протистоянні з Росією. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін у своєму Twitter.

«Ми щойно розпочали історичну зустріч – понад 40 країн зібралися разом, щоб допомогти Україні перемогти у боротьбі з несправедливим вторгненням Росії», — написав він.

За словами міністра, учасники зустрічі прагнуть визначитись із шляхами допомоги Україні.

«Наша мета – піти звідси із загальним, прозорим розумінням короткострокових та довгострокових вимог безпеки України», – підкреслив він.

Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй займеться гуманітарними коридорами на території України.