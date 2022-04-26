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    У Німеччині розпочалась зустріч міністрів оборони 40 країн

    У Німеччині розпочалась зустріч міністрів оборони 40 країн
    фото: twitter.com/SecDef?ref_src

    Ллойд Остін: «Наша мета – піти звідси із загальним, прозорим розумінням короткострокових та довгострокових вимог безпеки України»

    У Німеччині на авіабазі «Рамштайн» стартувала зустріч міністрів оборони 40 країн, метою якої є узгодження військової допомоги для України у протистоянні з Росією. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін у своєму Twitter.

    «Ми щойно розпочали історичну зустріч – понад 40 країн зібралися разом, щоб допомогти Україні перемогти у боротьбі з несправедливим вторгненням Росії», — написав він.

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    У Німеччині розпочалась зустріч міністрів оборони 40 країн
    У Німеччині розпочалась зустріч міністрів оборони 40 країн
    У Німеччині розпочалась зустріч міністрів оборони 40 країн
    У Німеччині розпочалась зустріч міністрів оборони 40 країн

    За словами міністра, учасники зустрічі прагнуть визначитись із шляхами допомоги Україні.

    «Наша мета – піти звідси із загальним, прозорим розумінням короткострокових та довгострокових вимог безпеки України», – підкреслив він.

    Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй займеться гуманітарними коридорами на території України.

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    Теги: росія окупанти Німеччина Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    У Німеччині розпочалась зустріч міністрів оборони 40 країн