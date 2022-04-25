  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Сім українських треків очолюють Топ-100 в Apple Music (список)

    Stefania опустилася на друге місце, а замикає трійку лідерів ще одна пісня гурту Kalush&nbsp;Orchestra&nbsp;&laquo;Додому&raquo; - Сім українських треків очолюють Топ-100 в Apple Music (список)
    Stefania опустилася на друге місце, а замикає трійку лідерів ще одна пісня гурту Kalush Orchestra «Додому»
    фото з відкритих джерел

    Топ-100 Україна в Apple Music очолила пісня «Вова, ї*аш їх, б**ть»

    Чарт Apple Music «Топ-100 Україна» вже не вперше очолює низка українських пісень. І якщо пісня Stefania, з якою Kalush Orchestra представлятимуть Україну на Євробаченні цього року, на початку березня була у лідерах, то тепер першою у списку стоїть трек «Вова, ї*аш їх, б**ть». Stefania опустилася на друге місце, а замикає трійку лідерів ще одна пісня гурту Kalush Orchestra «Додому».

    У топ також увійшли треки «Ой, у лузі червона калина» The Kiffness, «Доброго вечора» Probass ∆ Hardi, «Буде весна» Макса Барських, «У мене немає дому» гурту «Один в каное». Усі сім треків – україномовні.

    screenshot_20

    У решті списку також зустрічаються україномовні пісні, зокрема Jerry Heil, Монатіка, Анни Трінчер. На дев’ятому місці трек «Пошта» Jerry Heil, на десятому – пісня «Шо ви браття» Jockii Druce. На восьмому місці опинився Моргенштерн зі своїм треком «Селяві», що і розірвало десятку україномовних треків у чарті. На одинадцятому місці списку – Burla «Руський корабль».

    Нагадаємо, раніше у Польщі священник під час служби заспівав «Калину» та запалив публіку.

    Також повідомлялося, що британський рок-гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise, у якому лунає спів соліста гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка.

    Теги: росія окупанти війна Україна Бумбокс Apple окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сім українських треків очолюють Топ-100 в Apple Music (список)