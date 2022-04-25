Сім українських треків очолюють Топ-100 в Apple Music (список)

Топ-100 Україна в Apple Music очолила пісня «Вова, ї*аш їх, б**ть»

Чарт Apple Music «Топ-100 Україна» вже не вперше очолює низка українських пісень. І якщо пісня Stefania, з якою Kalush Orchestra представлятимуть Україну на Євробаченні цього року, на початку березня була у лідерах, то тепер першою у списку стоїть трек «Вова, ї*аш їх, б**ть». Stefania опустилася на друге місце, а замикає трійку лідерів ще одна пісня гурту Kalush Orchestra «Додому».

У топ також увійшли треки «Ой, у лузі червона калина» The Kiffness, «Доброго вечора» Probass ∆ Hardi, «Буде весна» Макса Барських, «У мене немає дому» гурту «Один в каное». Усі сім треків – україномовні.

У решті списку також зустрічаються україномовні пісні, зокрема Jerry Heil, Монатіка, Анни Трінчер. На дев’ятому місці трек «Пошта» Jerry Heil, на десятому – пісня «Шо ви браття» Jockii Druce. На восьмому місці опинився Моргенштерн зі своїм треком «Селяві», що і розірвало десятку україномовних треків у чарті. На одинадцятому місці списку – Burla «Руський корабль».

Нагадаємо, раніше у Польщі священник під час служби заспівав «Калину» та запалив публіку.

Також повідомлялося, що британський рок-гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise, у якому лунає спів соліста гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка.