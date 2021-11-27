Військові красиво попросили українців пам'ятати про Голодомор (відео)

Вшанування пам’яті жертв Голодомору – це справа честі всіх українців

Українська армія випустила відеоролик, де закликає усіх небайдужих згадати про страшну сторінку нашої історії.

27 листопада, о 16:00 в окопах і штабах, на кораблях і винищувачах українські військові долучаться до загальнонаціональної акції «Запали свічку пам’яті».

Вшанування пам’яті жертв Голодомору – це справа честі всіх українців: і цивільних, і тих, хто несе військову службу на суші, в небі і на морі, захищаючи державу від російського агресора.

Також є й інше відео, де просять людей запалити свічки о 16-й годині дня.

Ми пам’ятаємо. Ми сильні.

Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада Київ, як і вся країна, вшанує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років – геноциду Українського народу – та масових голодів 1921–1923 та 1946–1947 років.

О 16:00 буде оголошено хвилину мовчання на вшанування пам’яті жертв голодоморів, а також проведено загальноукраїнську акцію «Засвіти свічку». У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування закатованих голодом співвітчизників та встановити свічку на підвіконні. Акція є виявом скорботи за жертвами і віри у те, що в майбутньому подібні трагедії не повторяться.