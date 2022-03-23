Україна перемагає у війні. Шість моментів, на які варто звернути увагу

В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

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После месяца боевых действий «туман войны» постепенно рассеивается.

Первое

Политическая цель агрессии РФ – превращение Украины в российский протекторат не достигнута и достигнута быть не может.

Сегодня у Москвы вообще нет стратегической цели, речь на деле идет о выходе из войны с минимальными личными потерями для тех, кто эту войну развязал и проигрывает: Путин, Шойгу, Лавров, высший генералитет и руководство МИД.

Уничтожая население и системы жизнеобеспечения, Москва пытается вынудить Киев пойти на максимальные уступки на переговорах по прекращению огня и перемирию.

Второе

За истекший месяц выявилась даже не слабость, а профессиональное убожество высшего российского командования, нарушившего несколько аксиоматических положений военной стратегии (возможно, просто о них не знали).

Не были подготовлены вторые и последующие эшелоны и резервы войск. Отсутствуют подготовленные мобилизационные резервы для армии военного времени.

Вместо того, чтобы сосредоточить силы на направлении главного удара, которым был определен Киев, вторгнувшиеся войска были рассредоточены по четырем направлениям (Киев, Харьков, донбасский и южный театры).

Не была обеспечена надежная фронтовая разведка, тогда как украинские войска получают на свои планшеты данные в режиме реального времени, в том числе с американских спутников и самолетов-разведчиков.

Российские системы компьютерного позиционирования не работают, так как привязаны к ГЛОНАС, а в Украине действует GPS. В российском Генштабе об этом, похоже, не подозревали.

Третье

За месяц военных действий российские войска не смогли взять ни одного областного центра, кроме Херсона, завязли в тяжелейших боях за Мариуполь, не смогли окружить группировку ВСУ в зоне ООС.

Несмотря на превосходство в авиации и средствах ПВО, русские не контролируют воздушное пространство Украины.

Четвертое

В целом, в ходе войны в Украине выявились системные пороки и слабости российских вооруженных сил. Их исправление, если оно вообще возможно, потребует массовых кадровых перемен в офицерском корпусе и, особенно, генералитете. Готовить новые кадры придется в китайских и северокорейских училищах и академиях.

Заметим, однако, что кроме корейской войны 1950-53 годов и провальной вьетнамской войны 1979 года реального военного опыта у Китая нет.

Пятое

На мой взгляд определилась стратегия «исторического Запада»:

Не допустить военного поражения Украины и, одновременно, избежать прямого столкновения с Россией, чреватого ядерной войной. С этой целью добиваться компромиссного урегулирования украинско-российских отношений, понимая, что любой компромисс с Россией имеет временный характер. Превратить Украину в «витрину Запада» в Восточной Европе. При помощи санкций вернуть Россию на уровень конца 1980х – начала 1990х годов, изолировать от культурной, научной, социальной среды современной цивилизации. Максимально затормозить технологическое развитие, особенно в военной области. Вести дело к ликвидации путинского режима и замене его вменяемым руководством.

Шестое

В российской бюрократической и военно-полицейской верхушке неизбежны поиски тех, кто виновен в провале войны или тех, кого можно объявить виновными в этом.

Можно с уверенностью ожидать появления и усиления кругов, требующих нормализации отношений с Западом с целью смягчения санкций, и, одновременно, противостоящих им сил, выступающих за максимально полное «закрытие страны», установление мобилизационной экономики, чистки по идеологическому принципу и в целом укрепление военно-фашистского режима.

К лету население начнет ощущать последствия санкций. В первую очередь пострадает сфера услуг и отрасли промышленности, зависящие от импортных компонентов.

В итоге, неизбежен системный политико-экономический кризис, исход которого прогнозированию пока не поддается.

Джерело: блог Юрія Федорова

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