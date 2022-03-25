«Це найскладніший бій у житті». Кличко зворушливо привітав брата з іменинами (відео)

«У цей критичний для України час ми разом, у Києві»

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко, який обороняє Київ від російських окупантів, сьогодні святкує день народження. Він та його брат, мер Києва Віталій Кличко, одягнули вишиванки та записали патріотичне відео.

«Сьогодні День народження у найближчої мені людини. У нас сильний зв‘язок, навіть коли ми не поруч. У цей критичний для України час ми разом, у Києві. Пліч-о-пліч. Підтримку і допомогу брата я відчуваю щодня і щохвилини. Як він нещодавно сказав: це найскладніший бій в нашому житті. Бій за наше місто і нашу країну. І ми, без сумніву, переможемо! Бо добро завжди перемагає зло! Дякую долі і нашим батькам, що подарували мені такого брата! З Днем народження, Володя!», – привітав брата мер Києва.

Раніше ексчемпіон світу Володимир Кличко у своєму Instagram виступив із полум'яною промовою про російський народ, який є такими ж співучасниками звірств на території України, як і солдати армії РФ.

Зазначимо, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що місто буде оборонятися, його ніхто не здасть. Він наголосив, що в цьому важливими є зусилля кожного.