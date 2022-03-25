На Запоріжжі 70 окупантів влаштували бунт
Російські військові масово відмовляються воювати
У Мелітополі 70 російських військовослужбовців влаштували бунт. Вони відмовляються брати участь у бойових діях проти України. Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.
«Надійшла інформація про те, що 24.03.2022 в підрозділі окупаційних військ РФ, що дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців влаштували бунт по виконанню наказів керівництва і відмовилися брати участь у бойових діях проти ЗСУ», – йдеться в повідомленні.
Додамл, що сьогодні до Мелітополя заїхала евакуаційна колона: сьогодні зможуть виїхати 350 осіб.
Розвідка повідомляє, що «вагнерівці» відмовляються їхати в Україну, бо їм не платять. У Росії закінчуються гроші на війну.
За даними Генштабу ЗСУ, окупанти за 30 днів втратили понад 16 тис. осіб.
Триває 30-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
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