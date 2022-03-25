  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Запоріжжі 70 окупантів влаштували бунт

    Росіяни відмовляються продовжувати війну з Україною&nbsp; - На Запоріжжі 70 окупантів влаштували бунт
    Росіяни відмовляються продовжувати війну з Україною 
    фото з відкритих джерел

    Російські військові масово відмовляються воювати

    У Мелітополі 70 російських військовослужбовців влаштували бунт. Вони відмовляються брати участь у бойових діях проти України. Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

    «Надійшла інформація про те, що 24.03.2022 в підрозділі окупаційних військ РФ, що дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців влаштували бунт по виконанню наказів керівництва і відмовилися брати участь у бойових діях проти ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

    Додамл, що сьогодні до Мелітополя заїхала евакуаційна колона: сьогодні зможуть виїхати 350 осіб.

    Розвідка повідомляє, що «вагнерівці» відмовляються їхати в Україну, бо їм не платять. У Росії закінчуються гроші на війну.

    За даними Генштабу ЗСУ, окупанти за 30 днів втратили понад 16 тис. осіб.

    фото: Міноборони

    фото: Міноборони

    Триває 30-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

    Читайте також:
    Теги: розвідка росія окупанти ЗСУ війна військові Україна Запорізька область окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Запоріжжі 70 окупантів влаштували бунт