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    Як колеги Бабченка з телеканалу ATR відреагували на інформацію про його «воскресіння»

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    Як колеги Бабченка з телеканалу ATR відреагували на інформацію про його «воскресіння»

    Під час брифінгу глави СБУ Василя Грицака виявилося, що журналіст Аркадій Бабченко - живий

    Працівники телеканалу ATR емоційно відреагували на новину, що інформація про смерть російського журналіста Аркадія Бабченка була частиною спецоперації українських силовиків.

    Нагадаємо, 30 травня о 17:00 під час брифінгу глави СБУ Василя Грицака виявилося, що журналіст Аркадій Бабченко - живий.

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    За словами очільника СБУ, вбивство російського журналіста замовили російські спецслужби. Він також додав, що замовника злочину вже затримано.

    Грицак також розповів, що організатор убивства Аркадія Бабченка, громадянин України, отримав від російських спецслужб $40 тис., з яких 10 залишив собі, а 30 запропонував безпосередньому виконавцю.

    Нагадаємо, інформація про вбивство Бабченка з'явилась ввечері 29 травня на порозі власної квартири трьома пострілами у спину.

    Читайте також: У Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Що наразі відомо

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