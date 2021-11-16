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    Справа «вагнерівців»: Зеленський виявився не готовим ухвалити рішення

    • Роман Шрайк

      Журналіст

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    Що сказав Зеленський Лукашенку під час розмови? - Справа «вагнерівців»: Зеленський виявився не готовим ухвалити рішення
    Що сказав Зеленський Лукашенку під час розмови?

    Операція щодо «вагнерівців» складалася з двох етапів

    Мовою оригіналу

    Про «вагнеровцев».

    Вчера, когда собирал фрагменты для видео Безуглая+Зеленский, еще раз внимательно прослушал, что сказал президент. В общем, картинка у меня такая.

    Напомню, что эта операция состояла из двух этапов.

    На первом этапе украинские спецслужбы под видом сбора «бывалых» для якобы жирного контракта в Венесуэле собирали наемников, воевавших на Донбассе. У кандидатов требовали рассказывать о своих «подвигах» и те заливались соловьями. Все документировалось.

    Блестящий этап, из нифига получить кучу материала.

    На втором этапе 33 боевика выманили в Минск, откуда они должны были лететь в вожделенную Венесуэлу с пересадкой в Стамбуле. Самолет под каком-то предлогом планировалось посадить на территории Украины и арестовать всех причастных. Конец.

    Но что-то пошло не так.

    Я слышал версию, что перед вылетом из Минска на совещании в ОП Зеленский впервые узнал об этой операции. Операция уже выходила за рамки полномочий спецслужб, поэтому президенту рассказали что и как, чтобы он принял решение о посадке самолета.

    К принятию решения Зеленский оказался не готов. По совету работников ОП операцию притормозили, вылет перенесли.

    Я предполагаю, что после этого в более узком кругу президенту сказали:

    – Володя, все очень рискованно. Принудительная посадка грозит международным скандалом. Кроме того, представь, что будет, если 33 здоровых мужика начнут сопротивляться. А вдруг жертвы? Поэтому вариант такой – ты звонишь Лукашенко, он хороший дядька, сам их арестует и отдаст нам.

    Зеленский звонит Лукашенко. Тот благодарит и что-то размытое обещает. «Вагнеровцев» под телекамеры арестовывают. Лукашенко обвиняет их в планах по дестабилизации Беларуси накануне выборов. А потом Кремль на него надавливает и на глазах у изумленного президента Украины боевики отправляются в Москву.

    Информация об операции и ее срыве всплывает, ОП все отрицает, и только сейчас через подконтрольную ТСК признаются кусочки правды.

    Единственный вопрос – чем мотивированы советы окружения Зеленского. Конечно, проще всего сказать, что Ермак и Демченко – агенты РФ. Но лично я еще понаблюдаю.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Володимир Зеленський вагнергейт
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    Справа «вагнерівців»: Зеленський виявився не готовим ухвалити рішення