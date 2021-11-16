Справа «вагнерівців»: Зеленський виявився не готовим ухвалити рішення
Операція щодо «вагнерівців» складалася з двох етапів
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Про «вагнеровцев».
Вчера, когда собирал фрагменты для видео Безуглая+Зеленский, еще раз внимательно прослушал, что сказал президент. В общем, картинка у меня такая.
Напомню, что эта операция состояла из двух этапов.
На первом этапе украинские спецслужбы под видом сбора «бывалых» для якобы жирного контракта в Венесуэле собирали наемников, воевавших на Донбассе. У кандидатов требовали рассказывать о своих «подвигах» и те заливались соловьями. Все документировалось.
Блестящий этап, из нифига получить кучу материала.
На втором этапе 33 боевика выманили в Минск, откуда они должны были лететь в вожделенную Венесуэлу с пересадкой в Стамбуле. Самолет под каком-то предлогом планировалось посадить на территории Украины и арестовать всех причастных. Конец.
Но что-то пошло не так.
Я слышал версию, что перед вылетом из Минска на совещании в ОП Зеленский впервые узнал об этой операции. Операция уже выходила за рамки полномочий спецслужб, поэтому президенту рассказали что и как, чтобы он принял решение о посадке самолета.
К принятию решения Зеленский оказался не готов. По совету работников ОП операцию притормозили, вылет перенесли.
Я предполагаю, что после этого в более узком кругу президенту сказали:
– Володя, все очень рискованно. Принудительная посадка грозит международным скандалом. Кроме того, представь, что будет, если 33 здоровых мужика начнут сопротивляться. А вдруг жертвы? Поэтому вариант такой – ты звонишь Лукашенко, он хороший дядька, сам их арестует и отдаст нам.
Зеленский звонит Лукашенко. Тот благодарит и что-то размытое обещает. «Вагнеровцев» под телекамеры арестовывают. Лукашенко обвиняет их в планах по дестабилизации Беларуси накануне выборов. А потом Кремль на него надавливает и на глазах у изумленного президента Украины боевики отправляются в Москву.
Информация об операции и ее срыве всплывает, ОП все отрицает, и только сейчас через подконтрольную ТСК признаются кусочки правды.
Единственный вопрос – чем мотивированы советы окружения Зеленского. Конечно, проще всего сказать, что Ермак и Демченко – агенты РФ. Но лично я еще понаблюдаю.
Джерело: блог Романа Шрайка