В Угорщині перекинувся пасажирський автобус, вісім загиблих

Чотирнадцять пасажирів врятували пожежники, інші покинули автобус самостійно

Автобус в якому перебувало понад 50 пасажирів, врізався в опору шляхопроводу

Вісім людей загинули і десятки отримали травми в результаті аварії пасажирського автобуса рано вранці у неділю.

Про це повідомляє сайт 444.hu.

В результаті ДТП також двоє пасажирів отримали серйозні травми і ще 46 осіб отримали легкі травми.

Поліція повідомила, що автобус з невідомих причин перекинувся о 04:55 на захід від Будапешта на автомагістралі M7.

ЗМІ повідомляють, що автобус з угорським номерним знаком, в якому перебувало понад 50 пасажирів, врізався в опору шляхопроводу, а потім зіхав у кювет. Не виключено, що водій заснув за кермом.

Чотирнадцять пасажирів врятували пожежники, інші покинули автобус самостійно.

Нагадаємо, раніше на заході Туреччини в провінції Маніса пасажирський автобус врізався у вантажівку. У результаті ДТП загинули шестеро людей, ще 37 – травмова.

Також туристичний автобус, який перевозив туристів з Росії, перекинувся у курортному регіоні Туреччини. Загинули три людини.

Як повідомлялося, на Черкащині автомобіль впав із дамби у воду, загинули дві людини.