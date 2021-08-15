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    В Угорщині перекинувся пасажирський автобус, вісім загиблих

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    Чотирнадцять пасажирів врятували пожежники, інші покинули автобус самостійно - В Угорщині перекинувся пасажирський автобус, вісім загиблих

    Чотирнадцять пасажирів врятували пожежники, інші покинули автобус самостійно

    Фото 444.hu

    Автобус в якому перебувало понад 50 пасажирів, врізався в опору шляхопроводу

    Вісім людей загинули і десятки отримали травми в результаті аварії пасажирського автобуса рано вранці у неділю.

    Про це повідомляє сайт 444.hu.

    В результаті ДТП також двоє пасажирів отримали серйозні травми і ще 46 осіб отримали легкі травми.

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    Поліція повідомила, що автобус з невідомих причин перекинувся о 04:55 на захід від Будапешта на автомагістралі M7.

    ЗМІ повідомляють, що автобус з угорським номерним знаком, в якому перебувало понад 50 пасажирів, врізався в опору шляхопроводу, а потім зіхав у кювет. Не виключено, що водій заснув за кермом.

    Чотирнадцять пасажирів врятували пожежники, інші покинули автобус самостійно.

    Нагадаємо, раніше на заході Туреччини в провінції Маніса пасажирський автобус врізався у вантажівку. У результаті ДТП загинули шестеро людей, ще 37 – травмова.

    Також туристичний автобус, який перевозив туристів з Росії, перекинувся у курортному регіоні Туреччини. Загинули три людини.

    Як повідомлялося, на Черкащині автомобіль впав із дамби у воду, загинули дві людини.

    Теги: ДТП Угорщина водій автомобіль поліція
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    В Угорщині перекинувся пасажирський автобус, вісім загиблих