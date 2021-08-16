Афганці штурмують літак. Вражаюче відео з Кабула

Влада понад 60 країн у спільній заяві закликала забезпечити безпечний виїзд іноземців та афганців із країни

Влада понад 60 країн у спільній заяві закликала забезпечити безпечний виїзд іноземців та афганців із країни

Країни світу зажадали повернення своїх громадян з Афганістану

В Афганістані 16 серпня люди в розпачі почали штурмувати літаки, щоб покинути країну. Афганці вибігають на злітно-посадкову смугу і намагаються забратися у військово-транспортні літаки, повідомило джерело «Главкому».

Американські військові, які намагаються контролювати ситуацію в аеропорту Кабула, змушені були відкрити вогонь у повітря.

Нагадаємо, влада понад 60 країн у спільній заяві закликали забезпечити безпечний виїзд іноземців та афганців, які хочуть покинути Афганістан.

У неділю, 15 серпня, український літак евакуював з Кабула громадян п'яти країн.

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, на борту українського літака перебували майже 80 осіб, зокрема вісім українців. Водночас спершу український лідер повідомляв, що Україна евакуювала з Афганістану 30 осіб.

Раніше повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і відлетів у Таджикистан.

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.