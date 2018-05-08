Як путінський режим знущається над поетом за проукраїнські вірші

Вчитель Олександр Бившев із російського селища Кроми отримав 650 виправних годин за те, що віршами наважився підтримати Україну.

Невеличке містечко Кроми біля траси Орел-Курськ мало чим відрізняється від інших регіонів Росії. Тим більш дивно, що навесні 2014 року саме звідси пролунав потужний опозиційний голос. Тоді ще вчитель кромської середньої школи Олесандр Бившев відкрито виступив проти анексії Криму та російської агресії на Донбасі. «За то, что крикнул



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Вчитель Олександр Бившев із російського селища Кроми отримав 650 виправних годин за те, що віршами наважився підтримати Україну.

Невеличке містечко Кроми біля траси Орел-Курськ мало чим відрізняється від інших регіонів Росії. Тим більш дивно, що навесні 2014 року саме звідси пролунав потужний опозиційний голос. Тоді ще вчитель кромської середньої школи Олесандр Бившев відкрито виступив проти анексії Криму та російської агресії на Донбасі.

«За то, что крикнул «Слава Украине!» и за слова Майданом я горжусь! Повесить, как Иуду на осине меня готова ты святая Русь»,– писав поет Олександр Бившев.

Вірші присвячені Україні і подіям на Майдані розділили життя вчителя іноземних мов Олександра Бившева на до і після. За «поезії Українським патріотам» він отримав 300 годин виправних робіт. За наступний твір, полемічну відповідь на вірш Бродського «На незалежність України», присудили вже 350.

Але найгірше те, що у нього, вчителя з 20-рiчним стажем, довічно забрали право викладати. Рідну школу тепер змушений оминати. Бо навіть спроба підійти до воріт, може завершитися черговим кримінальним провадження.

«У минулому році, коли я проходив з московським кореспондентом повз школу, директриса викликала поліцію по тривожній кнопці. А на суді сказала: я не знала, "що у нього на умі»,– сказав поет.

За роки судів він вповні відчув, що таке ізоляція. Колеги, з якими працював, на суді наче змагалися у наклепах.

Джерело: 24 канал