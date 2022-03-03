«Розкажи мені». Українці можуть отримати психологічну допомогу цілодобово онлайн

Люди, які відчувають тривогу, панічні атаки, мають ознаки депресії, можуть залишити заявку на платформі «Розкажи мені» та очікувати на зворотний зв’язок від фахівця

Для українців, які страждають від наслідків збройної агресії Росії, нині цілодобово працює безкоштовна інтернет-платформа психологічної допомоги «Розкажи мені». Проєкт реалізується за підтримки Офісу президента, Міністерства охорони здоров’я та Інституту когнітивного моделювання.

Люди, які відчувають тривогу, панічні атаки, мають ознаки депресії, можуть залишити заявку на платформі «Розкажи мені» та очікувати на зворотний зв’язок від фахівця. Для отримання допомоги потрібно коротко описати свій запит і надіслати заявку через сайт https://tellme.com.ua/.

Консультації проводяться безкоштовно в режимі онлайн.

Крім того, команда Інституту когнітивного моделювання у співпраці з кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця та фахівцями проєкту «Друг» розробила бот https://t.me/friend_first_aid_bot першої психологічної допомоги. Він допоможе у перші години після травматичної події.

Також бот містить рекомендації щодо збереження психологічного здоров'я.

Нагадаємо, що створено гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу.

Також уряд відкрив «гарячу лінію» для гуманітарних питань. За номером 1545 можна дізнатись інформацію про евакуацію, пенсії та ліки.

Додамо, що зараз вже «ковідну» тисячу можна витрачати як завгодно.

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