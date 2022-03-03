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    За тиждень від початку війни в пологовому Житомира народилося півсотні українців (фото)

    Увесь медичний персонал пологового Житомира продовжує працювати - За тиждень від початку війни в пологовому Житомира народилося півсотні українців (фото)
    Увесь медичний персонал пологового Житомира продовжує працювати
    фото: Житомир.info

    За сім днів війни в пологовому Житомира народилося 53 українці, більшість із них – хлопчики

    Незважаючи на війну в Україні, весь медичний персонал пологового відділення Житомира продовжує працювати. У таких умовах лікарі не лише надають медичну допомогу, а ще й морально підтримують новоспечених мам. Про це інформує Житомир.Info.

    У пологовому відділенні кажуть, що пацієнти обов'язково спускаються в укриття при кожному повідомленні про небезпеку.

    Завідувачка пологового відділення Світлана Данилюк розповіла: «Постійно спускаємося в укриття, бо ми повинні оберігати їх. Медичний персонал частково знаходиться на своєму робочому місці, а частина – в бомбосховищі. Є такі, хто в укритті народжують. Умови не на найвищому рівні, але людське слово і захист зі сторони персоналу – це я вам гарантую. Вони втомлені, психологічно важко, але я від жодної жінки не чула про якийсь переляк. Вони захищають своїх дітей».

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    За тиждень від початку війни в пологовому Житомира народилося півсотні українців (фото)
    За тиждень від початку війни в пологовому Житомира народилося півсотні українців (фото)
    За тиждень від початку війни в пологовому Житомира народилося півсотні українців (фото)
    За тиждень від початку війни в пологовому Житомира народилося півсотні українців (фото)
    За тиждень від початку війни в пологовому Житомира народилося півсотні українців (фото)
    За тиждень від початку війни в пологовому Житомира народилося півсотні українців (фото)
    За тиждень від початку війни в пологовому Житомира народилося півсотні українців (фото)
    За тиждень від початку війни в пологовому Житомира народилося півсотні українців (фото)
    За тиждень від початку війни в пологовому Житомира народилося півсотні українців (фото)

    Також тут знаходяться жінки з перинатального центру, який зазнав пошкоджень внаслідок авіаудару, здійсненого росіянами.

    «У нас пролунала тривога, коли ми були у перинатальному центрі, ми встигли спуститися в укриття. Спочатку у всіх була паніка, хтось молився, хтось плакав, хтось вже просто народжував. Найстрашніше було, коли був другий і третій вибух, бо під час третього вибуху відкрилися повністю всі двері у підвалі, де ми знаходилися. Було дуже страшно за дітей та жінок», – розповіла Світлана.

    «Важко, коли лише хочеш засинати, а знову треба спуститися у підвал. Не хочеться народжувати у той час, коли не знаєш, що чекає цих дітей», – розповіла одна із житомирянок.

    Безперечно, що усі мами мають однакові мрії – аби діти народилися здоровими в мирний час.

    Нагадаємо, у Житомирі окупанти вдарили крилатою ракетою «Калібр» по базі 95 бригади. Внаслідок атаки загорілися житлові будинки.

    Додамо, що в Житомирі внаслідок авіаудару попередньо пошкоджені 10 приватних будинків. За попередньою інформацією загинули дві людини, травмовані три.

    Теги: діти війна Житомир Україна окупація
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    За тиждень від початку війни в пологовому Житомира народилося півсотні українців (фото)