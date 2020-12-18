Лапутіна – нова очільниця Мінветеранів. Що про неї відомо

У 2008 році запропонувала концепцію ментальної інтеграції кримчан у материкову Україну

У 2008 році запропонувала концепцію ментальної інтеграції кримчан у материкову Україну

У квітні 2014 року Лапутіна охороняла краматорський аеропорт від сепаратистів

Верховна Рада України призначила міністром з питань ветеранів Юлію Лапутіну. За неї проголосували 248 парламентарів. У залі парламенту Лапутіна скала присягу міністра уряду.

Главком розповідає про професійний шлях новообраної очільниці міністерства.

Юлія Лапутіна народилася 1967 року в Києві. Вона здобула педагогічну та психологічну освіту. Також захистила кандидатську дисертацію з психології і здобула науковий ступінь кандидатки психологічних наук. Має професійну підготовку зі спортивної стрільби.

У 1992 році Лапутіна стала першою оперативницею у відділі контррозвідки служби. У 1994 році брала участь у ліквідації фейкового референдуму «про статус Криму» – затримувала місцевих злочинців, кримських чиновників і завезених росіянами бойовиків, які блокували роботу українських правоохоронців.

У 2008 році запропонувала концепцію ментальної інтеграції кримчан у материкову Україну.

Протягом 2010-2012 років Юлія Лапутіна була заступницею начальника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.

У квітні 2014 року жінка перебувала на фронті у складі першої групи СБУ, охороняла краматорський аеропорт від сепаратистів з групи бойовика Ігоря Гіркіна.

У вересні-грудні 2014-го була командиркою оперативної групи СБУ в АТО та виконувала завдання із затримання учасників проросійських терористичних формувань

У 2014 року її призначили заступницею начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ. Там вона займалася контррозвідкою у сфері інформаційної безпеки.

Юлія Лапутіна проводила багато публічних заходів та лекцій щодо витоків війни на Сході України, методів ведення інформаційної війни Росії проти України, а також участі в ній УПЦ МП.

25 березня 2020 року їй було присвоєне військове звання генерал-майора, вона стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.

В інтерв'ю для LB.ua Юлія Лапутіна розповіла, як Україна може протидіяти російським маніпуляціям: «У нас бракує комунікації між владою і суспільством. Наш шлях до успіху – формування цієї комунікації. Якщо люди погодяться стати партнерами держави у розвитку безпеки, а спецслужби і влада відійдуть від інституційної моделі на основі страху та залякування, ми справді станемо потужними й активними. Курс має бути на взаємну довіру».

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