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    Лапутіна – нова очільниця Мінветеранів. Що про неї відомо

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    <span>У 2008 році запропонувала концепцію ментальної інтеграції кримчан у материкову Україну</span> - Лапутіна – нова очільниця Мінветеранів. Що про неї відомо
    У 2008 році запропонувала концепцію ментальної інтеграції кримчан у материкову Україну
    Фото: Український Жіночий Конгрес/Facebook

    У квітні 2014 року Лапутіна охороняла краматорський аеропорт від сепаратистів

    Верховна Рада України призначила міністром з питань ветеранів Юлію Лапутіну. За неї проголосували 248 парламентарів. У залі парламенту Лапутіна скала присягу міністра уряду.

    Главком розповідає про професійний шлях новообраної очільниці міністерства.

    Юлія Лапутіна народилася 1967 року в Києві. Вона здобула педагогічну та психологічну освіту. Також захистила кандидатську дисертацію з психології і здобула науковий ступінь кандидатки психологічних наук. Має професійну підготовку зі спортивної стрільби.

    У 1992 році Лапутіна стала першою оперативницею у відділі контррозвідки служби. У 1994 році брала участь у ліквідації фейкового референдуму «про статус Криму» – затримувала місцевих злочинців, кримських чиновників і завезених росіянами бойовиків, які блокували роботу українських правоохоронців.

    У 2008 році запропонувала концепцію ментальної інтеграції кримчан у материкову Україну.

    Протягом 2010-2012 років Юлія Лапутіна була заступницею начальника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.

    У квітні 2014 року жінка перебувала на фронті у складі першої групи СБУ, охороняла краматорський аеропорт від сепаратистів з групи бойовика Ігоря Гіркіна.

    У вересні-грудні 2014-го була командиркою оперативної групи СБУ в АТО та виконувала завдання із затримання учасників проросійських терористичних формувань

    У 2014 року її призначили заступницею начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ. Там вона займалася контррозвідкою у сфері інформаційної безпеки.

    Юлія Лапутіна проводила багато публічних заходів та лекцій щодо витоків війни на Сході України, методів ведення інформаційної війни Росії проти України, а також участі в ній УПЦ МП. 

    25 березня 2020 року їй було присвоєне військове звання генерал-майора, вона стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України. 

    В інтерв'ю для LB.ua Юлія Лапутіна розповіла, як Україна може протидіяти російським маніпуляціям: «У нас бракує комунікації між владою і суспільством. Наш шлях до успіху – формування цієї комунікації. Якщо люди погодяться стати партнерами держави у розвитку безпеки, а спецслужби і влада відійдуть від інституційної моделі на основі страху та залякування, ми справді станемо потужними й активними. Курс має бути на взаємну довіру». 

    Читайте також: Рада звільнила очільника Міністерства ветеранів Бесараба

    Теги: Кабмін АТО Донбас СБУ Україна
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