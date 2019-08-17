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    Думки вголос

    Щоб зрозуміти, що не так з нинішнім Кримом, треба тут пожити

    • Борис Еременко

      небайдужий росіянин

    • Розсилка
    Щоб зрозуміти, що не так з нинішнім Кримом, треба тут пожити

    Передбачливість у політиці - риса зрілої державності. Україні потрібно це врахувати

    Мовою оригіналу

    «Крым – это дыра!.. Это гетто!» – в сердцах взорвался «новый» крымчанин, которого его жена, большая поклонница солнечного полуострова, три года назад перетащила из Белгородсой области на пмж в Крым. Пара ищет на южном берегу подходящий недорогой дом, мужчина смотрит очередное жильё, а внутри у него, это видно, кипит лава эмоций.

    Что же так расстроило переселенца с материка? Казалось бы, всё в Крыму имеется – магазины, поликлиники, театры, рестораны, услуги, продукты. Что не так?

    Хорошие товары в Крым не завозят

    Чтобы понять, что не так с нынешнем Крымом, надо здесь пожить. Вы бывали в пятизвёздночном отеле? А в четырёх, трёхзвёздночном? Так вот, Крым – это зона в основном ноль-две звезды. Очень редко где максимум три звезды, но в этом случае за услуги просят, как за услуги высшего класса. То есть начиная с того, что тут не действуют ни карты Виза и Мастеркард со всеми вытекающими последствиями по оплате чего-либо существенного хоть вживую, хоть в Интернете, и заканчивая наличием, точнее не наличием, натуральных продуктов питания – в Крыму всё очень не дорогое и, соответственно, очень-очень некачественное. Хорошие товары в Крым не завозят, поскольку в силу бедности местного населения, а также бедности же приезжающих на отдых бюджетников, спрос на товары хотя бы среднего уровня цен и качества здесь отсутствует.

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    Так что, можно смело согласиться в бывшим белгородцем: Крым – «дыра» и «гетто». И это не преувеличение.

    Второй-то раз никто не поедет…

    Да, по-прежнему радует в Крыму природа и море. Да, это бесплатно. Что, безусловно, на руку туристам, которые вопреки пессимистическим прогнозам, вновь вполне в большом количестве оккупировали этим летом пляжи. Накануне сезона были прогнозы, что, побывав здесь на отдыхе в прошлом году, в этом уже никто второй раз в Крым не поедет. Второй-то раз не поедет. Но в России 140 миллионов населения, отправляя каждый год по несколько миллионов человек, хватит на десятилетия публики по первому разу съездить. Впрочем, если вы посмотрите на приезжих людей, возвращающихся вечером в автобусе с пляжа в посёлок, то не сразу поймёте, что вас смущает в этих людях. А всё дело в том, что эти люди, едучи с прекрасного моря, в конце великолепного крымского летнего дня, во время своего заслуженного отпуска – все угрюмо молчат. Едут с пляжа и молчат с каменными лицами, как будто едут с похорон. Бедность – не порок, но эти люди бедные, что видно по их одежде, по повадкам, по всему. Они не то, что никогда не бывали раньше в Крыму, не то, что никогда раньше не отдыхали на море, они никогда не ездили из своей Пензы вообще в отпуск. Привалило россиянам – правительство отплатило дорогу на юг, а заштопанная маечка, так то ничего. Ну как они могут не обожать своих кормчих?

    Рано или поздно засуха придет

    А теперь следует плавно перейти собственно к Крыму как географическому месту на Земле. Как известно, до 2014 года полуостров на 85% снабжался водой Северо-Крымского канала. Сейчас не так. Климат благоприятствует, дожди идут периодически, резервов питья и полива пока хватает. (Хотя стоны уже начали раздаваться) Однако циклов засухи никто не отменял, рано или поздно засуха придёт и рано или поздно придёт жестокая засуха. И в Крыму возникнут огромные проблемы с влагой. Это география, от этого никуда не деться. Что же произойдёт тогда? Тогда власти РФ поднимут большой-пребольшой шум, везде, где только можно, от ООН до отдельно взятых влиятельных стран в Европе и Америке, обвиняя – кого бы вы думали – Украину в гуманитарной катастрофе, в геноциде крымского населения. И что же будет дальше? А дальше сердобольные правозащитные организации Германии и иже с ними будут сильно и упорно давить на Украину с тем, чтобы та дала-таки воду «умирающему» Крыму, и правительство незалежной не выдержит давления и даст в Крым потоки живительной влаги. В той ситуации даст, никуда не денется. И чего тогда стоит нынешнее перекрытие канала? Ничего.

    А посему о той засухе правильно думать уже сейчас. Уже сейчас необходимо переводить ответственность за будущее безводье полуострова на противную сторону, что контролирует здесь все процессы. Вы богатые, у вас гигантские геополитические амбиции? Перебрасывайте заранее реки Сибири  через пролив, потратьте денежки. А то, получается, взял себе в наложницы дорогую супермодель, а купить новое платье ей не можешь. Покупай.

    Предусмотрительность в политике – качество зрелой государственности. Украина государство молодое, строится, учится всему, в том числе и предусмотрительности в политике. Будем надеяться.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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