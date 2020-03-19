Вчені розповіли, як пов'язані туалетний папір та коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коли люди чують про коронавірус, вони бояться втратити контроль, а туалетний папір виглядає як спосіб, принаймні, забезпечити гігієну та чистоту, - вчені

Для багатьох людей туалетний папір символізує контроль, - дослідниця

Викладачка Квінслендського технологічного університету з питань громадського здоров'я та соціальної роботи Нікі Едвардс пояснила, що для багатьох людей туалетний папір символізує контроль.

«Коли люди чують про коронавірус, вони бояться втратити контроль, а туалетний папір виглядає як спосіб, принаймні, забезпечити гігієну та чистоту», - каже вона, йдеться у матеріалі World Economic Forum.

Доктор Браян Кук з Університету Мельбурна погоджується з нею і додає, що для людей туалетний папір - це елемент контролю та безпеки.

«Для західної людини є так званий «фу-ефект», коли йдеться про гігієну без використання туалетного паперу, - пояснює він. - До того ж людям подобається відчувати, що вони «щось роблять», коли відчувають небезпеку».

Кук каже, що є і більш прагматичний фактор, багато хто використовує туалетний папір замість носовичків під час застуди.

Крім того, туалетний папір абсолютно точно належить до товарів, які не псуються, і тому ними справді можна запастись, каже доктор Девід Саведж з Університету Ньюкасла.

«Я не знаю напевно, але підозрюю, що більшість людей купують туалетний папір лише тоді, коли він закінчується, а це може стати проблемою, якщо вам треба бути в ізоляції на два тижні», - вважає науковець.

Як повідомлялося, у світі, і зокрема, в Україні у розпал карантину, що запровадили через коронавірус, люди масово скуповують не лише медичні маски чи певні продукти, але й туалетний папір.

Зазначається, що туалетний папір в останні дні активно розкуповували в США, Європі, Австралії, Японії та Новій Зеландії.

Нагадаємо, прем'єр Нідерландів відреагував на ажіотаж навколо туалетного паперу, що розпочався через пандемію коронавірусу.

Також коронавірусна паніка. У мережі показали, як в Данії штурмують супермаркети (відео).