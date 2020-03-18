Лайфхак: у мережі показали, як зробити маску за дві хвилини



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Потрібно скласти серветки у вигляді гармошки, а потім на кінці причепити гумки

Для створення маски потрібні звичайні серветки і тонкі гумки

Захист дихальних шляхів – наразі актуальне питання. У мережі запропонували зробити захисну маску від інфекцій власними руками за дві хвилини.

Відео, як зробити захисну маску з підручних матеріалів поширили у YouTube.

«Для створення маски потрібні звичайні серветки і тонкі гумки. Спочатку потрібно скласти серветки у вигляді гармошки, а потім на кінці причепити гумки. Все», - поінформував автор відео.

До відома, станом на середу, 18 березня, кількість нових зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус нового типу COVID-19 у світі зросла на 13 тис. 387 осіб. Також зафіксовано 737 нових летальних випадків.

У вівторок, 17 березня, коронавірус був виявлений у останній європейській країні, де не було хворих – Чорногорії. Також, після першого випадку захворювання в штаті Західна Вірджинія, коронавірус охопив США повністю.

Напередодні у Туреччині зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу COVID-2019.

В Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування коронавірусом. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні.