  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Лайфхак: у мережі показали, як зробити маску за дві хвилини

    • Розсилка
    Потрібно скласти серветки у вигляді гармошки, а потім на кінці причепити гумки - Лайфхак: у мережі показали, як зробити маску за дві хвилини
    Потрібно скласти серветки у вигляді гармошки, а потім на кінці причепити гумки

    Для створення маски потрібні звичайні серветки і тонкі гумки

    Захист дихальних шляхів – наразі актуальне питання. У мережі запропонували зробити захисну маску від інфекцій власними руками за дві хвилини.

    Відео, як зробити захисну маску з підручних матеріалів поширили у YouTube.

    «Для створення маски потрібні звичайні серветки і тонкі гумки. Спочатку потрібно скласти серветки у вигляді гармошки, а потім на кінці причепити гумки. Все», - поінформував автор відео.

    До відома, станом на середу, 18 березня, кількість нових зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус нового типу COVID-19 у світі зросла на 13 тис. 387 осіб. Також зафіксовано 737 нових летальних випадків.

    У вівторок, 17 березня, коронавірус був виявлений у останній європейській країні, де не було хворих – Чорногорії. Також, після першого випадку захворювання в штаті Західна Вірджинія, коронавірус охопив США повністю.

    Напередодні у Туреччині зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу COVID-2019.

    В Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування коронавірусом. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні.

     Читайте також:
    США лайфхак YouTube парламент пільги коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ