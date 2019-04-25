Зеленський – не виняток. До чого коміки приводять країни
-
Розсилка
Володимир Зеленський
Історії коміків, які прийшли до влади в різних частинах світу
Похід Володимира Зеленського у політику в загальних рисах нагадує шлях італійського коміка Беппе Ґрілло, гватемальского комедійного актора Джиммі Моралеса, комедіанта з Ісландії Йона Ґнарра. Що стається в країні, коли жарти закінчуються?
Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).