  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Зеленський – не виняток. До чого коміки приводять країни

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Зеленський – не виняток. До чого коміки приводять країни
    Володимир Зеленський

    Історії коміків, які прийшли до влади в різних частинах світу

    Похід Володимира Зеленського у політику в загальних рисах нагадує шлях італійського коміка Беппе Ґрілло, гватемальского комедійного актора Джиммі Моралеса, комедіанта з Ісландії Йона Ґнарра. Що стається в країні, коли жарти закінчуються?

    Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ