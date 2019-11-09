  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Фурса

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Психологія «маленького українця»: вказувати іншим, що робити з їх землею

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Психологія «маленького українця»: вказувати іншим, що робити з їх землею

    Села вмирають і це нормально...

    Мовою оригіналу

    Собака на сене – это украинец, у которого нет своей сельхоз земли, но он готов порвать рубашку на груди у любого, кто выступает за то, чтобы у его соседа, имеющего землю, появилось право эту землю продать.

    При том, что для самого маленького украинца ничего не изменится – у него как не было земли так и не будет, но зато его сосед мог бы заработать денег, а покупатель земли мог бы инвестировать и сделать жизнь страны богаче. Или его сосед мог бы получать больше арендных платежей. А сам то пай земли как был на этом месте, так и останется, кто бы его не покупал. Но нет, маленький украинец против. Нельзя, говорит, продавать землю.

    Почему нельзя? Ну вот нельзя и все. И объяснить кому-то, американцу или британцу, почему в Украине нельзя распоряжаться своей собственностью просто невозможно. Надо начинать объяснять с 1913 года, да и то вряд ли получится. Просто такая загадочная украинская душа.

    Почему нельзя? Говорят, потому что это убьет село. Наверное это означает, что у человека появится возможность получить больше свободы и не жить в селе. Собственно, продолжится процесс урбанизации, который продолжается последние 5 тысяч лет. И в котором Украина существенно отстает от цивилизованных стран. У нас в селах все еще проживает гораздо больший процент людей, чем во Франции или США. И при этом, маленький украинец готов сделать все, чтобы эти люди там и оставались. Фактически, держа их на привязи. И это в тот момент, когда в городах существует дефицит рабочей силы. И нет никакой острой необходимости держать людей в сельском рабстве. Ограничивая их жизнь огородом и бутылкой самогона.

    Села умирают и это нормально. Потому что цивилизация движется вперед. Где раньше нужно было 100 человек, теперь достаточно одного комбайна. А оставшиеся 99 человек должны переезжать в город и создавать там добавленную стоимость. Быть ИТшниками, маркетологами, стоматологами. Кем угодно. Приносить пользу обществу и себе. Себе в первую очередь. Потому что качество жизни у такого человека будет всегда лучше. И если он захочет когда то жить на природе, то сделает это, купит домик в деревне и будет работать удаленно. Но не надо заставлять его работать в селе. Это никому не надо.

    Если маленький украинец хочет уберечь село, то пусть едет в село. Покупает землю и живет там. Но если вы живете в городах, можете продавать свои квартиры, то не имеете никакого морального права указывать что делать тем, кто владеет землей.

    Собака на сене – это деструктивно. И это отражает глубинную проблему. Отсутствия уважения к частной собственности. В успешных странах частная собственность – святое. В Украине святая украинская земля, причем в диком понимании, что она может принадлежать кому угодно, но святое право маленького украинца указывать этому другому, что ему можно делать, а что нельзя. И если бы еще этот маленький украинец что-то выигрывал от этого. А так же нет, ничего. Он проигрывает. Проигрывает от неэффективной экономики. От дорогих продуктов. От падения национальной валюты. Но не готов дать заработать своему соседу.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    земля українці Україна село
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Георгій Кунадзе
    Георгій Кунадзе

    Російський дипломат

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ