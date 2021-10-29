Під Хмельницьким знайшли грамоту часів Київської Русі (фото)

Не виключено, що знахідка може бути грамотою

Артефакт датується в межах 1120–1160 років

Під Хмельницьким під час масштабних археологічних розкопок у місті Полонне дослідники виявили велику кількість артефактів, фрагментів посуду, знаряддя праці, стародавні могильники. Знахідки відносяться і до епохи бронзи, і ранньослов'янського часу, і до княжого періоду – охоплюють тисячоліття. Про це передає видання «Тексти».

Біля одного з поховань технічний директор експедиції Дмитро Тимчук коло слідів вогнища знайшов фрагмент зігнутої свинцевої платівки із залишками продряпаного на ній напису в три рядки, частина якого досить добре читається.

Спеціаліст з давньоруських графіті, завідувач сектору археологічних досліджень Національного заповідника «Софія Київська» Тимур Бобровський визначив, що артефакт датується в межах 1120–1160 років. Також науковець зазначив, що в цілому знахідки предметів з кириличними написами для епохи Київської Русі на території України нечасті. Саме тому артефакт з Полонного надзвичайно важливий.

«Не виключено, що знахідка може бути грамотою. Дві подібні свинцеві грамоти відомі серед епіграфічних пам'яток Новгорода», – зазначив фахівець.

Крім того, науковець пояснив, що датування предмета зроблено на основі палеографії – тобто особливості накреслення рукописних букв у певний час.

«Знайдений у Полонному комплекс попередньо можна зарахувати до ранньослов'янського часу і датувати VII-VIII ст. н.е., оскільки цій кераміці знаходимо аналогії в райковецькій і роменській археологічних культурах», – повідомив археолог з Дубна Андрій Бардецький.

Також у розкопі виявили ранню кераміку, вже виготовлену за допомогою гончарного круга, райковецької культури, яку можна датувати IX століттям.

А ще в культурному шарі знайшли кілька фрагментів посудин ранньоскіфського часу (середина VII – перша половина VI ст.до н.е.) та милоградської культури, які, ймовірно, відклалися тут синхронно.

Як повідомлялося, на Хмельниччині археологи знайшли стародавню шахову фігуру та невідомі руїни замку.

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