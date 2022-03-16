Кремль озвучив нову ідею щодо «компромісу» з Україною

Росія йде до поразки у війні з Україною, керівництво країни-агресорки все частіше говорить про компроміси

Кремль пропонує Україні австрійський або шведський варіант нейтралітету – «демілітаризовану» державу з власною армією.

«Це збереження та розвиток нейтрального статусу України, демілітаризація, обговорюється цілий комплекс питань, пов'язаних із розміром української армії. Україна пропонує австрійський, шведський варіант нейтральної, демілітаризованої держави, але при цьому держави, яка має власну армію та військово-морські сили. Всі ці питання обговорюються на рівні керівництв міністерств оборони Росії та України», – заявив представник РФ на переговорах Володимир Мединський.

Зауважимо, радник голови Офісу президента, член перемовної групи з Росією Михайло Подоляк заперечив цю інформацію. За його словами, модель може бути тільки українською та тільки з юридично вивіреними гарантіями безпеки.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема РФ робить багато для того, щоб домовитись. У понеділок Офіс президента повідомив про паузу в переговорах з Росією.

Перемовини відновилися 15 березня. Подоляк повідомляв, що розглядаються загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни.

Наразі росіяни намагаються розширювати цілі для ракетних і бомбових ударів по Україні. Це відбувається від відчаю. США у відповідь надаватимуть Україні найкраще озброєння, щоб вона могла вести необхідні бойові дії.