Арестович: Суми ввімкнули козацький драйв і завадили окупанту дійти до Києва

Містам Харкову, Чернігову, Сумам і Києву не загрожують вуличні бої

Завдяки героїзму територіальної оборони та партизан міста Сум вдалося уникнути підступу російської армії до Києва. Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, передає «Главком».

«Усі героїчно захищаються, але те, що зробили Суми – це навіки. Тероборонівці та партизани Сум знищили противника і не пропустили на Київ великі сили ворога. Якщо вони проскочили б, тоді велися б вуличні бої у столиці. Сумчани цього не допустили, ввімкнули козацький драйв і відбили російські війська, які уже залишили місто», – переконаний Арестович.

За словами радника офісу Зеленського, такий же героїзм продемонструвало місто Чернігів, яке зупинило вороже угрупування, яке йшло на Київ.

«Містам Харкову, Чернігову, Сумам і Києву не загрожує небезпека з воєнної точки зору. Зрозуміло, що надалі можуть бути обстріли, ракетні удари, але небезпеки вуличних боїв, немає», – запевнив Арестович.

Нагадаємо, що в Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», глава військової адміністрації столиці генерал-майор Микола Жирнов переконаний, що наразі ворогу не взяв Київ в облогу. Найбільше, куди просунувся противник на Житомирському напрямку, – це Ясногородка. Але далі був зупинений. Попри перевагу в живій силі та озброєнні противник не зміг вийти та взяти під контроль Одеську трасу.

Схожа ситуація й на Обухівському та Бориспільському напрямках. Там відбувся вихід колон ворога, оскільки Збройні сили України завдали удару.