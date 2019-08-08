Київський Дикий театр 16-18 серпня привезе три вистави у Львів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Квитки на вистави коштують від 120 до 300 гривень

16-18 серпня Київський Дикий театр привезе три вистави у Львів. «Гей парад», «Віталік» та прем’єрну виставу «Поліамори» покажуть на сцені «Львівського театру Лесі Українки» (Городоцька, 36).

Відкриє гастролі 16 серпня вистава «Гей парад»за п’єсою сучасного автора Ігора Білиця. У звичайному-звичайному українському місті, у звичайній-звичайній хрущовці, жила звичайна-звичайна сім’я. Все як у людей: мама-вчителька, батько «у пошуках роботи», двоє дітей-дармоїдів, кум-гомофоб, на комуналку не вистачає… Але одного разу їм запропонували дуже вигідну, але незвичайну субсидію, і щоб її отримати, вся родина має піти на... кардинальні зміни у житті.

Відкриє гастролі 16 серпня вистава «Гей парад»

Другою виставою, що покажуть 17 серпня буде досить радикальна і провокативна вистава «Віталік», визнана кращою виставою України на камерній сцені 2018 року за версією премії Гра.

Уявіть собі чоловіка: впевненого, дієвого, серйозного, накачаного, мачо. Це Віталік. А тепер уявіть закомплексованого, сутулого, сорокарічного холостяка з Маріуполя, який знімає кімнату, працює журналістом, шукає сенс життя, гроші, турботу, любов і натхнення...

Уявили? Це теж Віталік. А тепер уявіть, як два абсолютно різні Віталіки живуть одне життя.

Вистава «Віталік» була визнана кращою виставою України на камерній сцені 2018 року за версією премії Гра

Перша і єдина постановка п'єси українського драматурга Віталія Ченського. Режисер - Максим Голенко, відомий своїми виставами «Кицюня», «Вій 2.0», «Афродизіак».Віталік - одна з найжорсткіших та найжиттєвіших вистав Дикого, адже на бекґраунді життя Віталіка відбуваються доленосні для країни події.

Завершить гастролі 18 серпня остання прем’єра «Дикого театру», вистава про стосунки і компроміси «Поліамори». Вистава розглядає питання «Чи можлива любов втрьох? Чи хтось один завжди буде зайвим?»

Вистава про стосунки і компроміси «Поліамори»

Квитки на вистави коштують від 120 до 300 гривень.