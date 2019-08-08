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    Київський Дикий театр 16-18 серпня привезе три вистави у Львів

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    Київський Дикий театр 16-18 серпня привезе три вистави у Львів

    Квитки на вистави коштують від 120 до 300 гривень

    16-18 серпня Київський Дикий театр привезе три вистави у Львів. «Гей парад», «Віталік» та прем’єрну виставу «Поліамори» покажуть на сцені «Львівського театру Лесі Українки» (Городоцька, 36).

    Відкриє гастролі 16 серпня вистава «Гей парад»за п’єсою сучасного автора Ігора Білиця. У звичайному-звичайному українському місті, у звичайній-звичайній хрущовці, жила звичайна-звичайна сім’я. Все як у людей: мама-вчителька, батько «у пошуках роботи», двоє дітей-дармоїдів, кум-гомофоб, на комуналку не вистачає… Але одного разу їм запропонували дуже вигідну, але незвичайну субсидію, і щоб її отримати, вся родина має піти на... кардинальні зміни у житті.

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    Відкриє гастролі 16 серпня вистава «Гей парад»

    Другою виставою, що покажуть 17 серпня буде досить радикальна і провокативна вистава «Віталік», визнана кращою виставою України на камерній сцені 2018 року за версією премії Гра.

    Уявіть собі чоловіка: впевненого, дієвого, серйозного, накачаного, мачо. Це Віталік. А тепер уявіть закомплексованого, сутулого, сорокарічного холостяка з Маріуполя, який знімає кімнату, працює журналістом, шукає сенс життя, гроші, турботу, любов і натхнення...

    Уявили? Це теж Віталік. А тепер уявіть, як два абсолютно різні Віталіки живуть одне життя.

    вистава «Віталік», визнана кращою виставою України на камерній сцені 2018 року за версією премії Гра
    Вистава «Віталік» була визнана кращою виставою України на камерній сцені 2018 року за версією премії Гра

    Перша і єдина постановка п'єси українського драматурга Віталія Ченського. Режисер - Максим Голенко, відомий своїми виставами «Кицюня», «Вій 2.0», «Афродизіак».Віталік - одна з найжорсткіших та найжиттєвіших вистав Дикого, адже на бекґраунді життя Віталіка відбуваються доленосні для країни події.

    Завершить гастролі 18 серпня остання прем’єра «Дикого театру», вистава про стосунки і компроміси «Поліамори». Вистава  розглядає питання «Чи можлива любов втрьох? Чи хтось один завжди буде зайвим?»

    Вистава про стосунки і компроміси «Поліамори»
    Вистава про стосунки і компроміси «Поліамори»

    Квитки на вистави коштують від 120 до 300 гривень.

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