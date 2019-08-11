Донька Алена Делона розповіла про стан актора після інсульту
«Мій батько одужуватиме в тому темпі, в якому може, але він встане на ноги», - повідомила донька актора
Донька 83-річного французького актора Алена Делона, якого госпіталізували з інсультом, прокоментувала стан батька, який наразі перебуває у швейцарській клініці.
В Instagram Аннушка Делон розповіла, що найголовніше для її батька «це оговтатися від хвороби і встати на ноги».
«Можна впасти, але головне - це піднятися. Мій батько одужуватиме в тому темпі, в якому може, але він встане на ноги», - повідомила донька актора.
«Моєму батькові дуже пощастило, і все тепер проходить гаразд. І це не випадково, адже він за характером - людина-переможець», - додала донька Делона.
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Simplement pour préciser. En effet, mon père a bien fait un accident vasculaire cérébral, mais suivi d’un hématome sous dural aigu. Il a eu beaucoup de chance car tout s’est bien passé. Rien d’étonnant, c’est un battant. Il continue d’avoir la chance d’être bien entouré, et de se remettre de ses difficultés. Il tient à remercier son public, ainsi que ses amis de leur soutient et de leurs nombreux messages d’amour. C’est votre force qui le fait avancer. La chute n’est pas ce qui importe. Ce qui importe c’est de se relever, à son rythme, mais de se relever... il pense déjà à ses futurs projets. Quant à cette presse qui roule, soyez cool, faites preuve d’humanité, de pudeur. Ne spéculez pas sur ce qui relève de la sphère privée. J’ose espérer que vous valez mieux que ça. ♥️ #love #family #always
Раніше стало відомо, що відомий французький актор Ален Делон був госпіталізований у зв'язку з інсультом.
До слова, цього тиждня повідомлялося, що відомого актора Валентина Гафта госпіталізували з інсультом.