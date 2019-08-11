Донька Алена Делона розповіла про стан актора після інсульту



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Найголовніше для Алена Делона «це оговтатися від хвороби і встати на ноги»

«Мій батько одужуватиме в тому темпі, в якому може, але він встане на ноги», - повідомила донька актора

Донька 83-річного французького актора Алена Делона, якого госпіталізували з інсультом, прокоментувала стан батька, який наразі перебуває у швейцарській клініці.

В Instagram Аннушка Делон розповіла, що найголовніше для її батька «це оговтатися від хвороби і встати на ноги».

«Можна впасти, але головне - це піднятися. Мій батько одужуватиме в тому темпі, в якому може, але він встане на ноги», - повідомила донька актора.

«Моєму батькові дуже пощастило, і все тепер проходить гаразд. І це не випадково, адже він за характером - людина-переможець», - додала донька Делона.

Раніше стало відомо, що відомий французький актор Ален Делон був госпіталізований у зв'язку з інсультом.

До слова, цього тиждня повідомлялося, що відомого актора Валентина Гафта госпіталізували з інсультом.