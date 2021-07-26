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    Знову в небі. Ан-70 повернувся після тривалої стоянки (фото, відео)

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    Літак готували до демонстраційного польоту до свята Дня Незалежності - Знову в небі. Ан-70 повернувся після тривалої стоянки (фото, відео)
    Літак готували до демонстраційного польоту до свята Дня Незалежності
    Фото з відкритих джерел

    Літак виконував плановий політ після стоянки для можливості експлуатації в подальшому

    Середньомагістральний вантажний літак Ан-70 повернувся у небо після тривалої стоянки. Про це інформують в «Мілітарному Спецпроекті».

    Відомо, що літак готували до демонстраційного польоту до 30-ї річниці відновлення Незалежності України.

    У виданні йдеться про те, що літак виконував плановий політ після стоянки для можливості експлуатації в подальшому.

    Тривалий час держпідприємство «Антонов» працює над імпортозаміщенням складових частин, обладнання та агрегатів виробництва Росії, військово-транспортного літака короткого зльоту та посадки Ан-70.

    Нагадаємо, що Ан-70 — середньомагістральний вантажний (оперативно-тактичний військово-транспортний) літак нового покоління ДП «Антонов» м. Київ, Україна. Він призначений для заміни застарілого Ан-12.

    Має аеродинамічну схему чотиримоторного гвинтовентиляторного турбогвинтового високоплану з однокільовим оперенням та хвостовим вантажним люком.

    Додамо, що літак білоруської авіакомпанії Belavia, що летів з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха. Він планує здійснити вимушену посадку.

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    Теги: Антонов літак Україна
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    Знову в небі. Ан-70 повернувся після тривалої стоянки (фото, відео)