Знову в небі. Ан-70 повернувся після тривалої стоянки (фото, відео)

Літак готували до демонстраційного польоту до свята Дня Незалежності

Літак виконував плановий політ після стоянки для можливості експлуатації в подальшому

Середньомагістральний вантажний літак Ан-70 повернувся у небо після тривалої стоянки. Про це інформують в «Мілітарному Спецпроекті».

Відомо, що літак готували до демонстраційного польоту до 30-ї річниці відновлення Незалежності України.

У виданні йдеться про те, що літак виконував плановий політ після стоянки для можливості експлуатації в подальшому.

Тривалий час держпідприємство «Антонов» працює над імпортозаміщенням складових частин, обладнання та агрегатів виробництва Росії, військово-транспортного літака короткого зльоту та посадки Ан-70.

Нагадаємо, що Ан-70 — середньомагістральний вантажний (оперативно-тактичний військово-транспортний) літак нового покоління ДП «Антонов» м. Київ, Україна. Він призначений для заміни застарілого Ан-12.

Має аеродинамічну схему чотиримоторного гвинтовентиляторного турбогвинтового високоплану з однокільовим оперенням та хвостовим вантажним люком.

Додамо, що літак білоруської авіакомпанії Belavia, що летів з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха. Він планує здійснити вимушену посадку.

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