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    До Вінниці приїде Вакарчук із камерним оркестром

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    Святослав Вакарчук під час виступу на НСК &laquo;Олімпійський&raquo;, 24 серпня 2018 року - До Вінниці приїде Вакарчук із камерним оркестром
    Святослав Вакарчук під час виступу на НСК «Олімпійський», 24 серпня 2018 року
    Фото: Вадим Журавльов, Главком

    Всеукраїнський тур співака розпочнеться у квітні з Одеси

    20 квітня о 19.00 в Будинку офіцерів Святослав Вакарчук представить концертну програму з улюбених пісень у супроводі камерного оркестру.

    Тур розпочнеться 2-го квітня в Одесі і триватиме до кінця травня. Всього він відбудеться в 13 містах України.

    «Більшість своїх пісень я, зазвичай, пишу під рояль і понад 20 років моєї творчості мріяв одного разу заспівати їх на сцені саме так, як вони й були створені. Вже в квітні ця моя мрія здійcниться: проведемо серію концертів у великих містах України у форматі, коли я заспіваю наші пісні, акомпануючи собі за роялем. Допомогати мені буде камерний оркестр під диригуванням Мілоша Єліча», – зазначив Святослав анонсуючи тур.

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    До концертної програми увійдуть як відомі та улюблені мільйонами пісні «Океану Ельзи», так і декілька неочікуваних композицій.

    Джерело: VЕЖА

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    Вінниця Святослав Вакарчук культура
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