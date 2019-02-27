До Вінниці приїде Вакарчук із камерним оркестром



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Святослав Вакарчук під час виступу на НСК «Олімпійський», 24 серпня 2018 року Фото: Вадим Журавльов, Главком

Всеукраїнський тур співака розпочнеться у квітні з Одеси

20 квітня о 19.00 в Будинку офіцерів Святослав Вакарчук представить концертну програму з улюбених пісень у супроводі камерного оркестру.

Тур розпочнеться 2-го квітня в Одесі і триватиме до кінця травня. Всього він відбудеться в 13 містах України.

«Більшість своїх пісень я, зазвичай, пишу під рояль і понад 20 років моєї творчості мріяв одного разу заспівати їх на сцені саме так, як вони й були створені. Вже в квітні ця моя мрія здійcниться: проведемо серію концертів у великих містах України у форматі, коли я заспіваю наші пісні, акомпануючи собі за роялем. Допомогати мені буде камерний оркестр під диригуванням Мілоша Єліча», – зазначив Святослав анонсуючи тур.

До концертної програми увійдуть як відомі та улюблені мільйонами пісні «Океану Ельзи», так і декілька неочікуваних композицій.

Джерело: VЕЖА