Вінничанин-паралімпієць здобув перемогу у змаганнях Кубка світу з кульової стрільби



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Олексій Денисюк пеерміг у швидкісній стрільбф з пневматичного пістолета на 10 метрів

Про результати змагань Кубка світу з кульової стрільби, що проходив з 13 по 24 лютого 2019 року в місті Аль-Айн (ОАЕ), повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

У перший змагальний день Кубка світу вінничанин Олексій Денисюк виборов бронзову нагороду у вправі Р3 (стрільба з малокаліберного пістолета на 25 метрів).

Під час змагань спортсмен з Вінниччини також здобув золоту медаль у вправі Р5 (швидкісна стрільба з пневматичного пістолета на 10 метрів).

У вправі Р4 (стрільба з пневматичного пістолета на 10 метрів) Олексій Денисюк приніс стрілецькій збірній команді України «бронзу» .

У доробку національної команди - 15 високих нагород, серед яких 5 золотих, 6 срібних та 4 бронзові медалі. Національна паралімпійська збірна з кульової стрільби – віце-чемпіон Кубка світу.

Загалом, у змаганнях взяли участь понад 210 спортсменів з 44 країн світу, в тому числі 10 паралімпійців з України.

Ознайомитися з особистими результатами спортсменів стрілецької збірної команди України можна за посиланням.