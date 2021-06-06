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    Грабіжника австрійського банку затримали на Вінниччині

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    Затриманого злочинця передано співробітникам Національної поліції - Грабіжника австрійського банку затримали на Вінниччині
    Затриманого злочинця передано співробітникам Національної поліції
    Ілюстративне фото

    Злочинця понад 16 років розшукували в Європі

    Прикордонники Могилів-Подільського загону на кордоні з Молдовою затримали злочинця, який був у міжнародному розшуку ще з 2004 року.

    «У пункті-пропуску під час перевірки документів на 41-річного громадянина Молдови, який йшов пішки на вхід в Україну, відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. З’ясувалось, що іноземця понад 16 років розшукують правоохоронці Австрії за пограбування банку», – повідомляє Могилів-Подільський прикордонний загін на своїй офіційній сторінці в Facebook

    Для подальших правових рішень затриманого злочинця передано співробітникам Національної поліції.

    Як повідомлялося раніше уранці 5 червня прикордонний патруль, який ніс службу в районі населеного пункту Лукашівка, неподалік від кордону затримав двох громадян РФ.

    «Чоловіки 1980 та 1982 років народження, незаконно перетнули кордон з території РФ на територію України, перепливши прикордонну річку Ворсклу. Іноземці з собою мали лише посвідчення водія та рюкзак з особистими речами. Росіяни розповіли правоохоронцям, що мали намір дістатися Одеси, щоб відпочити на Чорноморському узбережжі. Вони обрали незаконний шлях у зв’язку з дією карантинних обмежень», – вказано у повідомленні.
    Теги: Австрія прикордонники банк іноземці пограбування Вінниччина кордон
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    Грабіжника австрійського банку затримали на Вінниччині