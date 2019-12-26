На Вінниччині відкрито новостворене відділення інспекторів прикордонної служби



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На Вінниччині відкрито новостворене відділення інспекторів прикордонної служби «Михайлівка» відділу прикордонної служби «Ямпіль» Могилів – Подільського загону

Перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Здітовецький, від імені та за дорученням голови обласної державної адміністрації Владислава Скальського, привітав співробітників прикордонної служби із вагомою подією в історії прикордонного загону. Посадовець зазначив, що облаштування прикордонної інфраструктури за світовими стандартами – один із напрямів неухильної модернізації прикордонного відомства.

«Питанню удосконалення послуг із перетину кордону надається всебічна увага з боку Президента нашої держави, керівництва Держприкордонслужби, місцевих органів влади, і, відповідно, облдержадміністрації. Сподіваємося, що умови європейського зразка, які нині створені для вашої, шановні прикордонники, якісної роботи, неодмінно сприятимуть покращенню та осучасненню наших кордонів –обличчя України», – зауважив Сергій Здітовецький.

Перший заступник голови облдержадміністрації зазначив, що створення нового відділення інспекторів прикордонної служби – це результат спільних зусиль та діяльності відомства, за що подякував голові Державної прикордонної служби України, полковнику Сергію Дейнеко, керівництву Південного регіонального управління в особі керівника, полковника Сергія Мула, а такожмісцевим органам влади Ямпільського району.

Своєю чергою, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко проінформував про реформи у прикордонному відомстві. Також він розповів про перспективу переходу на трирівневу систему управління, що дасть можливість посилити підрозділи охорони державного кордону.

«У нас зменшиться кількість управлінських ланок і збільшиться кількість людей, які щодня заступають на охорону державного кордону», - зазначив керівник прикордонного відомства.

Голова служби констатував, що удосконалюється прикордонне законодавство, нарощується охорона та інженерно-технічне облаштування кордону. Він також акцентував увагу на двох основних завданнях, які поставлені прикордонникам українським суспільством та Президентом України – ліквідувати контрабандну діяльність і викорінити корупцію у Держприкордонслужбі.

«Мрію про те, що незабаром дійсно прийдуть часи, коли прикордонник буде пишатися службою у ДПСУ, що прикордонник знов буде асоціюватися, насамперед, з відданістю державі, з патріотизмом, з найкращими якостями, які притаманні захисникам кордонів. І тому не дарма ми на наступний рік обрали гасло – «ПЕРШІ З ЧЕСТЮ». Я дійсно хочу, щоб в цій державі прикордонник був перший і був із честю», – сказав очільник прикордонного відомства Сергій Дейнеко.

Варто зауважити, що за підтримки облдержадміністрації для будівництва даного об`єкту надано субвенцію в сумі 750 тисяч гривень. Обласна влада надає значну фінансову, адміністративну й ресурсну допомогу нашому прикордонному загону. Чимало будівельних робіт проведено власними силами прикордонників Могилів-Подільського загону.

На відповідній території лише за цей рік перетин кордону здійснили 3,5 мільйони осіб та 400 тисяч одиниць автотранспорту. Попереджено165 випадків незаконного переміщення товарів та вантажів на загальну суму понад 6 мільйонів гривень.

Під час заходу кращих прикордонників Могилів-Подільського загону імені Героя України старшого лейтенанта В’ячеслава Семенова нагородили відомчими нагородами. Також у цей день хвилиною мовчання вшанували пам’ять про загиблих прикордонників і усіх захисників України. Голова Державної прикордонної служби України разом із представниками місцевої влади поклав квіти до Меморіалу пам’яті загиблим героям-прикордонникам, що встановлений на території військового містечка Могилів-Подільського прикордонного загону.