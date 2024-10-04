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У Вінниці стартували Дні польського кіно

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Вінниці стартували Дні польського кіно

У програмі представлено найцікавіший доробок польського кінематографа останніх років

У Вінниці стартували Дні польського кіно. Показ кінострічок відбуватиметься у кінотеатрі «Родина» до 6 жовтня. Про це повідомляють у Вінницькій міській раді. 

«Демонструватимуться різножанрові стрічки. Зауважу, що усі фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами. Втім це не стане на заваді насолодитись самим фільмом», – каже директорка кінотеатру «Родина» Галина Боднар.

У програмі представлено найцікавіший доробок польського кінематографа останніх років. Серед них: шпигунський трилер, історичний бойовик, комедія з чорним гумором, комедійна драма та анімаційна драма. 

Дні польського кіно відбуваються 19 рік поспіль.

«Вдячні вінницьким партнерам, що разом ми проводимо цей фестиваль. Тут ми показуємо кращі польські кінострічки минулого та цього року, демонструємо, що нині є цікавого у польському кіномистецтві, те, що цікавить режисерів та суспільство. Однією з особливих є стрічка від номінантів на премію «Оскар» Дороти Кобєли та Гʼю Велчмана за анімацію «З любовʼю, Вінсент», – говорить директор Польського Інституту у Києві, Радник-посланник Посольства Республіки Польща у Києві Ярослав Ґодун.

Цього року Дні польського кіно відбуваються у «гібридному» форматі, фільми можна переглянути, як у кінотеатрах, так і онлайн – polskino.takflix.com.

У Вінниці Дні польського кіно триватимуть до 6 жовтня. 

Теги: Вінниця культура кіно Польща

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