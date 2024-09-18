Польські прикордонники пояснили, чому наділи наручники на Усика

Майор прикордонної служби розповів, як відбувалося затримання боксера

Використання наручників під час затримання українського боксера Олександра Усика було пов'язано з надмірною жестикуляцією. Про це заявив майор прикордонної служби Яцек Міхаловський у коментарі місцевому виданню Dziennik Polski.

За словами прикордонника, Олександра Усика та ще одного чоловіка зняли з рейсу, у зв'язку з чим вони втратили статус пасажирів.

«Вони не захотіли виходити на посадку, коли їх викликала служба безпеки аеропорту, тому нас викликали, щоб розібратися з цим питанням», – розповів Міхаловський.

Він зауважив, що використання наручників було пов'язано з надмірною жестикуляцією чоловіків.

«Одягання наручників було пов'язано з позою пана, обидва чоловіки багато жестикулювали, оскільки були незадоволені тим, що не полетіли. Тому одягання наручників було повністю запобіжним заходом, в офісних приміщеннях зняття наручників відбулося негайно», – зазначив Міхаловський.

Нагадаємо, що вчора, 17 вересня, приблизно о 23:05 народний депутат України Жан Беленюк повідомив у своєму Telegram-каналі про затримання Олександра Усика в аеропорту Кракова. Він також опублікував відео, на якому видно, як польські правоохоронці надягають на спортсмена кайданки. На інцидент відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив обурення ставленням до українського громадянина та чемпіона і доручив МЗС та поліції розібратися в ситуації. Згодом Усик був звільнений після затримання в аеропорту Кракова.

Польський промоутер Анджей Василевський поділився подробицями інциденту з затриманням українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика в аеропорту Кракова.