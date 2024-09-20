Майкл Дуглас емоційно розповів про поїздку до Києва

Актор наголосив, що українці та їх дух вкотре нагадали йому про важливість свободи, за яку варто боротися

Майкл Дуглас: «Неймовірна культура, прекрасні ресторани та вражаюча енергетика»

Голлівудський актор Майкл Дуглас, який минулого тижня побував у Києві в рамках участі у Саміті перших леді та джентльменів, вирішив поділитися із своїми підписниками в Instagram враженням від відвідин столиці України. Актор розповів про те, наскільки його вразив Київ та українці.

Меморіальні місця, де українці вшановують пам’ять загиблих захисників у визвольній війні з Росією, старовинні храми та спілкування з людьми різного віку та роду занять, атмосфера мегаполіса з дивовижною архітектурою – все це увійшло до розповіді Майкла Дугласа, який побував у Києві зі своїм сином Діланом.

«Неймовірна культура, прекрасні ресторани та вражаюча енергетика. Враховуючи обставини, є невелика кількість руйнувань, правда, ми бачили дитячу лікарню, найбільшу в усій Україні, яка повністю зруйнована, і чітко зрозуміло, що то було не помилково. Деякі будівлі досі стоять, але знадобиться багато роботи», – зазначив актор.

Актор наголосив, що українці та їх дух вкотре нагадали йому про важливість свободи, за яку варто боротися.

«Що ми з Діланом винесли звідти, так те, які там люди, неймовірний дух. Коли ти думаєш, що відбувалося з Україною, починаючи від режиму Сталіна і Другої світової війни, а згодом вона виявилася змушена битися та боронити свої понад 30 років демократії, це неймовірне місце та велике нагадування всім нам про важливість свободи, демократії й того, як треба працювати заради них», – додав Дуглас.

Посол ООН, всесвітньовідомий актор також висловив вдячність і подружжю Олені та Володимиру Зеленським.

«Спасибі вам. Ви – правильна людина в правильному часу, і я бажаю вам усілякої підтримки. Враховуючи наближення виборів у нас в країні, хай це буде нам великим нагадуванням про крихкість демократії й те, як за неї треба боротися всіма способами. Всім миру!», – звернувся актор до президента України, з яким мав особисте спілкування.

Нагадаємо, Дуглас прибув до Києва 11 вересня. Актор встиг відвідати низку пам'яток культур та ресторан української кухні.