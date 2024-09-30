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Польща може заблокувати перемовини про вступ України до ЄС: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Польща може заблокувати перемовини про вступ України до ЄС: причина
Заступник голови МЗС Польщі Теофіл Бартошевський висловився про Волинську трагедію
фото: Polsat News

Заступник голови МЗС додав, що Польща не використовує Волинську трагедію як інструмент тиску на Україну

Заступник голови МЗС Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що Польща заблокує переговори про вступ України до ЄС, якщо не буде ексгумації тіл жертв Волинської трагедії. Про це повідомляє Polsat News.

Теофіл Бартошевський зазначив, що перший етап переговорів щодо вступу України до ЄС зосереджуватиметься на питаннях верховенства права та правосуддя, в рамках яких Польща прагне порушити питання ексгумації жертв.

Заступник голови МЗС додав, що Польща не використовує це питання як інструмент тиску на Україну, але закликає до дотримання європейських норм і стандартів. За його словами, метою є не помста, а забезпечення гідного поховання жертв.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща й Україна мають дійти згоди щодо складних питань, зокрема історичних.

Також Дуда прокоментував заяву міністра оборони Владислава Косиняка-Каміша, який сказав, що якщо питання Волині між Варшавою та Києвом не буде вирішено, Україні немає місця в Євросоюзі. «Якщо хтось каже, що заблокує доступ України до Європейського Союзу, це відповідає політиці Володимира Путіна. Ну, я не знаю, чи це є наміром нинішнього уряду», – зазначив президент.

Нагадаємо, під час нещодавніх переговорів у Києві президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський мали складну розмову на тему Волинської трагедії. Як повідомляли ЗМІ, польська сторона була неприємно вражена стилем ведення переговорів українським лідером. Польське МЗС заявило, що нинішня позиція України щодо ексгумації жертв Волинської трагедії викликає розчарування у Варшаві, і найближчим часом будуть вжиті конкретні заходи.

Також міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року

Як відомо, українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає неправильним, що молодий українець обслуговує його в перукарні у Варшаві замість того, щоб захищати свою країну. 

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Теги: МЗС Польща Волинська трагедія Анджей Дуда Україна Європейський союз

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