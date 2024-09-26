Головна Країна Культура
search button user button menu button

Цюрихський кінофестиваль скасував покази фільму «Росіяни на війні»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Цюрихський кінофестиваль скасував покази фільму «Росіяни на війні»
Швейцарський кінофестиваль Zurich Film Festival включив до програми документальний фільм «Росіяни на війні»
фото з відкритих джерел

МЗС закликало організаторів фестивалю виключити стрічку з конкурсу документальних фільмів

Організатори Цюрихського кінофестивалю скасувати публічні покази пропагандистського фільму «Росіяни на війні». Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

«Росія не має бути присутня на міжнародній культурній арені. Так само – жодного шансу для її голосів відбілювати воєнних злочинців перед широкою публікою», – йдеться в повідомленні.

Цюрихський кінофестиваль скасував покази фільму «Росіяни на війні»
Цюрихський кінофестиваль скасував покази фільму «Росіяни на війні»
фото: Telegram/МЗС

Водночас МЗС закликало організаторів фестивалю також повністю вилучити фільм «Росіяни на війні» з конкурсу документальних фільмів.

«Єдиною загрозою для «безпеки його глядачів, гостей, партнерів та персоналу» є вплив російської пропаганди, що виправдовує агресію та звірства», – зазначає пресслужба.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило обурення через плани швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми документальний фільм «Росіяни на війні».

Також народні депутати звернулися до організаторів швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival з проханням скасувати показ фільму «Росіяни на війні».

Як повідомлялося, 18 вересня під стінами найбільшого залу Міжнародного кінофестивалю (TIFF) Lightbox у Торонто пройшли проукраїнські протести. Причиною стало рішення показати фільм російської режисерки Анастасії Трофімової «Росіяни на війні», який викликав обурення в українській та міжнародній спільноті.

До відома, міжнародний кінофестиваль у Торонто повернув у свою програму пропагандистську стрічку російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової «Росіяни на війні» попри протести української громади й дипломатів. Раніше цей фільм показали на Венеційському кінофестивалі.

Теги: МЗС фільм кіно фестиваль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава МЗС України відвідає Будапешт наступного тижня
Очільник українського МЗС наступного тижня відвідає Угорщину
24 вересня, 21:26
Андрій Сибіга оголосив про розширення консульської присутності у Словаччині та Румунії
Україна відкриє нові консульства у двох країнах Європи
21 вересня, 17:58
Зеленський присвоїв почесні звання акторам та режисерам
Зеленський відзначив державними нагородами видатних діячів до Дня українського кіно: список
14 вересня, 15:08
Україна та Польща обговорювали набір українців до українського легіону
Український легіон в Польщі: Сибіга та Сікорський розповіли деталі
13 вересня, 20:18
Монголія відмовилася арештувати Путіна
Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна
12 вересня, 20:04
Зеленський назвав країни, з якими Україні потрібні кращі відносини
Зеленський назвав країни, з якими Україні потрібні кращі відносини
10 вересня, 20:26
Уряд провів чергові кадрові зміни
Кабмін звільнив заступників міністрів з чотирьох відомств
10 вересня, 19:17
Новий глава МЗС зі скандалом відкликав головного українського дипломата у Грузії
То чи були пральні машини? За що відкликали українського дипломата з Грузії Дипломатичні кулуари
10 вересня, 11:40
«Конотопська Відьма» стала першою стрічкою з майбутньої лінійки жахів Film.ua Group
«Конотопська Відьма» за чотири дні прокату зібрала майже 12 млн грн
28 серпня, 17:12

Культура

Цюрихський кінофестиваль скасував покази фільму «Росіяни на війні»
Цюрихський кінофестиваль скасував покази фільму «Росіяни на війні»
Стало відомо, хто представить Україну на дитячому Євробаченні-2024
Стало відомо, хто представить Україну на дитячому Євробаченні-2024
Депутатка «Слуги народу» пояснила, як співи допомагають її парламентській роботі
Депутатка «Слуги народу» пояснила, як співи допомагають її парламентській роботі
Україна та Чехія будуть спільно оцифровувати пам'ятки культури
Україна та Чехія будуть спільно оцифровувати пам'ятки культури
Цькування військових? Нова вистава за Шекспіром у столичному театрі спровокувала скандал
Цькування військових? Нова вистава за Шекспіром у столичному театрі спровокувала скандал
День українського кіно-2024: історія свята та цікаві факти
День українського кіно-2024: історія свята та цікаві факти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
48K
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
43K
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2024
26K
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
«Їдьте додому». Громадянин Молдови провчив російських «миротворців» у Придністровʼї (відео)

Новини

Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Сьогодні, 13:27
У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Сьогодні, 07:23
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 06:00
Партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії
Сьогодні, 03:01
Українські дослідники в Антарктиді зафіксували унікальний погодний рекорд
Сьогодні, 01:40

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua