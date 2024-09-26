Швейцарський кінофестиваль Zurich Film Festival включив до програми документальний фільм «Росіяни на війні»

МЗС закликало організаторів фестивалю виключити стрічку з конкурсу документальних фільмів

Організатори Цюрихського кінофестивалю скасувати публічні покази пропагандистського фільму «Росіяни на війні». Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

«Росія не має бути присутня на міжнародній культурній арені. Так само – жодного шансу для її голосів відбілювати воєнних злочинців перед широкою публікою», – йдеться в повідомленні.

Цюрихський кінофестиваль скасував покази фільму «Росіяни на війні» фото: Telegram/МЗС

Водночас МЗС закликало організаторів фестивалю також повністю вилучити фільм «Росіяни на війні» з конкурсу документальних фільмів.

«Єдиною загрозою для «безпеки його глядачів, гостей, партнерів та персоналу» є вплив російської пропаганди, що виправдовує агресію та звірства», – зазначає пресслужба.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило обурення через плани швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми документальний фільм «Росіяни на війні».

Також народні депутати звернулися до організаторів швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival з проханням скасувати показ фільму «Росіяни на війні».

Як повідомлялося, 18 вересня під стінами найбільшого залу Міжнародного кінофестивалю (TIFF) Lightbox у Торонто пройшли проукраїнські протести. Причиною стало рішення показати фільм російської режисерки Анастасії Трофімової «Росіяни на війні», який викликав обурення в українській та міжнародній спільноті.

До відома, міжнародний кінофестиваль у Торонто повернув у свою програму пропагандистську стрічку російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової «Росіяни на війні» попри протести української громади й дипломатів. Раніше цей фільм показали на Венеційському кінофестивалі.