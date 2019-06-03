Фабреґас згадує Рейєса: Не забуду, як твоя родина запросила мене у перше Різдво в Англії



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Хосе Антоніо Рейєс і Сеск Фабреґас були близькими друзями Фото з соцмереж

Футбольний світ продовжує оплакувати загиблого в 35 років іспанця

Чемпіон світу-2010, дворазовий чемпіон Європи, іспанський футболіст Сеск Фабреґас на власній сторінці в Іnstagram висловив співчуття у зв'язку з загибеллю Хосе Антоніо Рейєса, з яким виступав поряд у складі лондонського «Арсенала».

«Мій перший великий друг у світі професійного футболу, мій сусід по кімнаті, який завжди хотів спати з кондиціонером навіть при -10 градусах. Скромний хлопець, який завжди посміхався, відмінний футболіст і чудова людина.

Ніколи не забуду, як ти і твоя родина запросили мене в свій будинок, у моє перше Різдво в Англії, коли я був один, а мені було 16 років. Ніколи не забуду наші матчі в тенісбол у тренажерному залі до і після тренувань.

Наш зв'язок на полі був особливим. Завжди говорив, що ти був одним з найбільших талантів нашого футболу. І впевнений, що не помиляюся. Два дні тому говорив про тебе в інтерв'ю. Мабуть, це було знаком - і стане пам'яттю про тебе, мій великий друже.

Ніколи не забуду тебе, ми ніколи тебе не забудемо. Завжди в наших серцях. Спочивай з миром, Хосе Антоніо Рейєс. Я тебе дуже люблю», - написав Фабреґас.

Хосе Антоніо Рейєс загинув 1 червня в наслідок ДТП на трасі A-376 на шляху з Альмендралехо в Утреру.

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