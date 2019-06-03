У Вінниці для дітей Захисників України організували екскурсію



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«Цікава історія» з розвагами, конкурсами і смаколиками

1 червня для майже 50 діток, чиї батьки захищали і захищають Україну, благодійники організували свято «Цікава історія. Збережи дитинство». В музеї під відкритим небом, в Стрижавці, де експонати часів другої світової війни та експозиції, привезені волонтерами із зони ООС, дітям провели екскурсію. Говорили про війну, яка почалась 78 років тому та розмірковували про сучасність. Адже учасники свята, хоч і маленькі, знають що таке війна і розуміють цінність життя, бо татусі не всіх повернулись додому…

Попри все, діти повинні мати щасливе дитинство. Благодійна організація «Я допомагаю дітям», яка зібрала небайдужих вінничан та благодійників, підготувала розваги, конкурси, подарунки і смаколики. Дітлахи розмальовували млинці, якими потім ласували, стріляли по повітряних кульках, з яких висипались цукерки, вигравали подарунки…

«Наша малеча познайомилась з історією, мала багато різноманітних розваг, ігор, подарунків і смачнющих гостинців. В цілому роз'їхались вже всі стомлені але щасливі. І це вартує багато!», - говорить одна з волонтерок Юлія Щербань.