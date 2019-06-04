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    Новини

    Минулої доби в автопригодах травмувались четверо людей

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    Минулої доби в автопригодах травмувались четверо людей

    Сумна статистика з дорог Вінниччини

    2 червня у Вінницькому, Бершадському та Жмеринському районах області стались автопригоди с потерпілими. Троє з потерплих – пішоходи, один велосипедист. Серед травмованих 4-річний хлопчик. За фактами дорожньо-транспортних пригод поліцією відкриті кримінальні провадження.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    У Вінницькому районі автопригода сталась в селі Зарванці о 11.00 годині. 25-річний водій автомобіля «Опель» допустив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. 74-річний потерпілий госпіталізований до травматологічного відділення лікарні.

    Цього ж дня, стались ще дві аварії, в яких травмувались пішоходи. В селі П'ятківка Бершадського району під колеса автомобіля «ВАЗ» потрапив 4-річний хлопчик. За попередньою інформацією, дитина раптово вибігла на дорогу. За кермом легковика перебував 67-річний місцевий житель.
    У смт Браїлів 19-річний водій автомобіля «ЗАЗ», не впоравшись з керуванням, допустив наїзд на пішоходів, які рухались по узбіччі дороги. Внаслідок наїзду тілесні ушкодження отримали жінки — віком 42 та 46 років.

    Автомобілі поміщені на арештмайданчики.

    За цими фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

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