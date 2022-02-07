На Вінниччині 17-річна дівчина крала кабель на залізниці

Очевидці повідомили поліції про крадіжку на залізниці

У Вінниці затримали дівчину, яка намагалася вкрасти кабель на залізничній колії. Їй загрожує штраф, громадські роботи, або ув’язнення на строк до трьох років. Про це повідомляє Управління поліції охорони у Вінницькій області.

«Вранці близько шостої на спецлінію «102» надійшла інформація, що неподалік залізничної колії здійснюють крадіжку кабелю. Інформація була передана нарядам груп реагування поліції охорони. І вже через дві хвилини два наряди прибули на місце події.

Біля залізничної колії побачили дівчину, яка якраз змотувала відрізаний кабель. Побачивши нас, навіть не тікала. Надалі ми з’ясували, що 17-річна затримана перебуває у розшуку як безвісти зникла з 01 лютого», – розповідають у відділі реагування поліції.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Раніше у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вирізав кабель зв’язку.