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    На Вінниччині 17-річна дівчина крала кабель на залізниці

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    Дівчина встигла відрізати кабель до приїзду охорони - На Вінниччині 17-річна дівчина крала кабель на залізниці
    Дівчина встигла відрізати кабель до приїзду охорони
    фото з відкритих джерел

    Очевидці повідомили поліції про крадіжку на залізниці

    У Вінниці затримали дівчину, яка намагалася вкрасти кабель на залізничній колії. Їй загрожує штраф, громадські роботи, або ув’язнення на строк до трьох років. Про це повідомляє Управління поліції охорони у Вінницькій області.

    «Вранці близько шостої на спецлінію «102» надійшла інформація, що неподалік залізничної колії здійснюють крадіжку кабелю. Інформація була передана нарядам груп реагування поліції охорони. І вже через дві хвилини два наряди прибули на місце події.

    Біля залізничної колії побачили дівчину, яка якраз змотувала відрізаний кабель. Побачивши нас, навіть не тікала. Надалі ми з’ясували, що 17-річна затримана перебуває у розшуку як безвісти зникла з 01 лютого», – розповідають у відділі реагування поліції.

    За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

    Раніше у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вирізав кабель зв’язку.

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    Теги: Вінниця залізниця штраф поліція
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    На Вінниччині 17-річна дівчина крала кабель на залізниці