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    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)

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    Хлопці кілька годин розважалися та трощили майданчик - Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)
    Хлопці кілька годин розважалися та трощили майданчик
    фото: facebook/TrostselTG

    Молодики пили, билися та все ламали на майданчику для дітей від 7 до 13 років

    7 лютого у селищі Тростянець, що на Вінниччині, до місцевого дитячого майданчика поліція привела молодиків 15-18 років. Напередодні їх компанія розважалась на цьому місці, інформує прессцентр громади.

    Розпиваючи алкоголь, не лише полишили по собі сміття, а й пошкодили покриття. Дії юнаків потрапили в об’єктив камер відеонагляду. Тож усіх осіб було встановлено. Хоч чи не кожен свою причетність заперечив. Хлопці шкодували про єдине – що їх впіймали. Як повідомляють очевидці, покаяння в очах не було. Юнаки активно сперечались, заперечували присутність і вимагати докази ними скоєного.

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    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)
    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)
    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)
    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)
    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)
    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)
    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)
    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)
    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)
    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)
    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)
    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)
    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)
    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)
    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)
    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)
    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)
    фото: facebook/TrostselTG

    Інцидент трапився пізно у суботу у місцевому парку.

    «Своїми розвагами юнаки зруйнували накриття над столиком, розпивали алкогольні напої, після чого розкидали сміття по всьому майданчику, влаштували змагання із боротьби на газоні та перегони на дитячих гірках та парапетах, залишили свої сліди та потертості на покритті, столику та бортиках дитячого майданчика», – перераховують у Тростянецькій селищній територіальній громаді.

    Фото та відео матеріали передано правоохоронним органам для притягнення винуватців до відповідальності.

    Раніше повідомлялося, що в Одеській області підлітки влаштували гучну вечірку в орендованому будинку та розгромили його. Молодь винайняла будинок, щоб відсвяткувати день народження, поступово святкування перетворилося на погром.

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    Теги: діти алкоголь розслідування Вінниччина поліція
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    Юнаки влаштували «вечірку для дорослих» на дитячому майданчику (фото, відео)