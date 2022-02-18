На Вінниччині майстриня створює креативні роботи з бетону (фото)

Селянка, яка й малювати не вміла, зацікавилась саморобними виробами з будівельної суміші

Качка-човен, яблунька-хатка та сільський пейзаж на стіні, і це все з бетону. Такими авторськими роботами прикрашає рідну Демидівку Тростянецької громади на Вінниччині її жителька Людмила Кульчинська, повідомляє «Вінниця.info».

Ще два роки тому звичайна селянка, яка й малювати не вміла, зацікавилась саморобними виробами з будівельної суміші. А сьогодні вражає своїм креативом сусідів та гостей населеного пункту.

«Коли у мене з’явилась онучка Катруся, провели до нас додому інтернет. Я гортала всілякі цікаві сторінки й випадково натрапила на відео, де роблять гарні фігури для двору. Захотілося щось зробити для онучки. Тому спробувала створити грибочок. А далі… Далі сусідка й каже, що гарні роботи, такими можна й наш сільський парк прикрасити. Кілька років тому наші жителі його почали відроджувати, почистили, посадили дерева. Ми знайшли порозуміння із нашим тодішнім сільським керівництвом. Мені для роботи закупили матеріал. Так і почалась робота для нашої громади», – пригадує пані Людмила.

З часом майстерність пані Людмили удосконалювалась. Після простих фігур почала створювати складніші роботи. У парку вже з’явились качка-човен, яблунька-хатка та сільській пейзаж на стіні.

«У нашому музеї почали робити ремонт. І колектив каже, що от на цій стіні було б гарно зробити пейзаж-барельєф, як зі шпаклівки. Ми визначилися по малюнку, що має бути зображено на ньому. Під інтер’єр краще всього підходила сільська хата у вечірньому освітленні. Так і з’явилась від мазанки стежка до криниці, поряд могутнє дерево, а позаду тин із соняхами», – посміхається Людмила Іванівна.

Також роботи сільської майстрині з’явились у парку Тростянця. А найближчим часом вона приступить до ще одного настінного малюнку у сільській світлиці.

«Із колективом вирішимо, що саме там буде. А загалом, я толком не малюю і ніколи не малювала. Якщо роблю фігури, то допомагає мені робити каркас чоловік. Він, до речі, також нічим подібним раніше не займався», – зауважує жінка.

Місцеві жителі роботами сусідки майстрині-самоучки пишаються та запрошують на відпочинок до Демидівки.

До слова, у селі Стіна Томашпільського району Вінницької області діє унікальний екологічний дизайнерський проєкт. Місцеві майстрині перетворюють старий одяг на килими.

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