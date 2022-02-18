«Ангели пам’яті»: вінничани вшанували Героїв Небесної Сотні (фото, відео)

Акція «Ангели пам’яті» відбувається в Україні уже восьмий рік

18 лютого у Вінниці провели акцію «Ангели пам’яті». Вінничани вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання, запалили лампадки, принесли квіти та розвісили паперових янголів на Дереві Свободи, повідомляє «Вінницяінфо».

Тиха акція у Вінниці відбувається вже вчетверте, а взагалі акції вже восьмий рік.

«Герої Небесної Сотні показали приклад мільйонам українців. Дали зрозуміти, що не можна посягати на свободу. Пам’ять про них ми бережемо і щиро прошу нашу молодь берегти її також.

Сама ідея створення такої акції пішла від мисткині Анжеліки Рудницької. Вона разом із мистецькою агенцією починали цей захід у 2014 році, коли наша країна була в повному шоці і не знала, що робити. Вони виготовили паперових ангелочків і таким чином вирішили відзначити, що люди пам’ятають наших героїв. У позаминулому році акція «Ангели пам’яті» стала всесвітньою. До нас долучаються наші ж українці, які живуть в інших країнах», – розповіла координаторка акції у Вінниці волонтерка Юлія Щербань.

Автор: Вінниця. info

До речі, серед Героїв Небесної Сотні є п’ять уродженців Вінниччини: Максим Шимко, Валерій Брезденюк, Леонід Полянський, Юрій Нечипорук та Роман Оліх.

«Акція «Ангели пам’яті» перетворилася із невеликої київської ініціативи на масштабну народну акцію шани і любові по всьому світу. Нині вже важко відслідкувати всі місця проведення акції, яка залишилася тихою (бо відбувається без гасел і лозунгів, лише з молитвами, свічками і ангелами), але стала всесвітньою перекличкою своїх від Австралії до Бразилії, від Норвегії до ПАР. Це до сліз зворушливо і радісно. Для мене кожен ангел – цінний, він не лише символ загиблих за Україну, а й знак небайдужості тих, хто попри всі складності творить нову омріяну Україну. Щиро дякую всім, хто приєднався до нас», – коментує ініціаторка події Анжеліка Рудницька.

Цьогоріч «Ангели пам’яті» триватимуть 18-20 лютого. Акція «Ангели пам’яті» проходить за підтримки команди Національний музей Революції Гідності (Maidan Museum).

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