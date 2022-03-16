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    Вночі у Вінниці прогриміли вибухи

    Вибухи у Вінниці було чутно перед світанком - Вночі у Вінниці прогриміли вибухи
    Вибухи у Вінниці було чутно перед світанком

    Подробиці про вибухи поки що невідомі

    У ніч на 16 березня у Вінниці прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне Вінниця».

    Інформація про вибухи з’явилася близько 4 години ранку.

    Станом на 4:35 сигналу про відбій тривоги не було. Мешканців міста закликали залишатися в укриттях, не підходити до вікон.

    Відбій повітряної тривоги оголошено о 5:21.

    Також вінничан просять не коментувати місця вибухів, аби не коригувати ворога.

    Нагадаємо, 15 березня перед світанком у столиці було чути щонайменше чотири вибухи.

    Згодом стало відомо, що прогриміли кілька вибухів у трьох районах столиці.

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    Теги: вибух росія окупанти війна Вінниця
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    Вночі у Вінниці прогриміли вибухи