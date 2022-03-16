Вночі у Вінниці прогриміли вибухи

Вибухи у Вінниці було чутно перед світанком

Подробиці про вибухи поки що невідомі

У ніч на 16 березня у Вінниці прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне Вінниця».

Інформація про вибухи з’явилася близько 4 години ранку.

Станом на 4:35 сигналу про відбій тривоги не було. Мешканців міста закликали залишатися в укриттях, не підходити до вікон.

Відбій повітряної тривоги оголошено о 5:21.

Також вінничан просять не коментувати місця вибухів, аби не коригувати ворога.

Нагадаємо, 15 березня перед світанком у столиці було чути щонайменше чотири вибухи.

Згодом стало відомо, що прогриміли кілька вибухів у трьох районах столиці.

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