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    Під час пожежі загинула 35-річна вінничанка

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    Під час пожежі загинула 35-річна вінничанка

    Трагедія сталася у неділю

    24 лютого о 22:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Ушинського у Вінниці виникла пожежа.

    Прибувши до місця виклику, бійці Державної пожежно-рятувальної частини №2 встановили, що в прибудові до сараю відбувається тління матрацу та речей домашнього вжитку на площі 10 м.кв.

    Під час розвідки приміщення, рятувальники виявили жінку без ознак життя. Загиблою виявилася 35-річна жінка.

    Пожежу ліквідували о 22:30.

    Від ДСНС залучалося 8 чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки.

    Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

    Джерело: Vinbazar

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