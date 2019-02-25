Під час пожежі загинула 35-річна вінничанка



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Трагедія сталася у неділю

24 лютого о 22:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Ушинського у Вінниці виникла пожежа.

Прибувши до місця виклику, бійці Державної пожежно-рятувальної частини №2 встановили, що в прибудові до сараю відбувається тління матрацу та речей домашнього вжитку на площі 10 м.кв.

Під час розвідки приміщення, рятувальники виявили жінку без ознак життя. Загиблою виявилася 35-річна жінка.

Пожежу ліквідували о 22:30.

Від ДСНС залучалося 8 чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Джерело: Vinbazar