На Вінниччині відбулися навчальні польоти льотчиків-транспортників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українська авіація провела навчання у Вінницькій області

У Вінницькій області вперше за чверть століття льотчики-транспортники літали у складі авіаційного загону.

«П’ять літаків Ан-26 та вертоліт Мі-8 МТПБ літали вдень і вночі у простих метеорологічних умовах. Щоправда, гроза таки змусила на кілька годин перенести початок льотної зміни і, щойно метеослужба «дала добро», в небо піднялася одразу четвірка транспортників.

«Думаю, не помилюся, якщо скажу, що вперше від часів здобуття Україною Незалежності, ми побудували бойовий порядок одразу із чотирьох літаків, – говорить заступник командира бригади з льотної підготовки полковник Андрій Сідаш. – Вони виконували польотне завдання, що передбачало тренувальний політ загону у бойовому порядку на тактичному фоні», - повідомляє редакція інформаційного агентства Міноборони.

Як розповів офіцер, побудову бойового порядку було виконано в районі аеродрому. В польоті відпрацьовувалися збір та розпуск. Також в рамках цього польотного завдання льотчики удосконалили навички в польотах у бойовому порядку з десантуванням по ведучому.

Варто додати, що усі льотчики, які були задіяні у льотній зміні, мають достатньо високий рівень льотної майстерності та досвід виконання бойових завдань.