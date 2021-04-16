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    На Вінниччині висадили яблуневу алею з нагоди 85-річчя письменника Олега Чорногуза (фото)

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    Серед інших подаруків ювіляра були &laquo;Мистецький щит&raquo; та гумористична статуетка &laquo;Сниводського карася&raquo; - На Вінниччині висадили яблуневу алею з нагоди 85-річчя письменника Олега Чорногуза (фото)

    Серед інших подаруків ювіляра були «Мистецький щит» та гумористична статуетка «Сниводського карася»

    Фото ivaniv-gromada.gov.ua

    Яблуневу алею «Олег і Ліда» висадили на території Іванівської амбулаторії ЗПСМ

    З нагоди його 85-річчя сатирика та гумориста Олега Чорногуза в його рідному селі в Іванові на Вінниччині висадили дев’ять червонолистих декоративних яблунь. Про це йдеться на сайті Іванівської ТГ.

    «Саджали алею рідкісних дерев на честь ювіляра і світлої пам'яті його коханої дружини Лідії. Кожне дерево матиме пам'ятну бірку з іменем того, хто його посадив», – написав на сторінці у Facebook голова Вінницького обласного осередку НСП України Вадим Вітковський.

    Яблуневу алею «Олег і Ліда» висадили на території Іванівської амбулаторії ЗПСМ.

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    На Вінниччині висадили яблуневу алею з нагоди 85-річчя письменника Олега Чорногуза (фото)
    На Вінниччині висадили яблуневу алею з нагоди 85-річчя письменника Олега Чорногуза (фото)
    На Вінниччині висадили яблуневу алею з нагоди 85-річчя письменника Олега Чорногуза (фото)

    Серед інших подаруків ювіляра були «Мистецький щит» та гумористична статуетка «Сниводського карася».

    Олег Чорногуз – сатирик, aвтор бaгaтьох ромaнів, які стaли популярними не лише в Укрaїні, aле й зa її межaми. Майже класикою є «Aристокрaт із Вaпнярки», «Претенденти нa пaпaху» тa інші.

    Він народився в Іванові Калинівського району. Свого часу 85-річний письменник і журналіст був редактором сатиричного журналу «Перець». Хоча у релізі премії вказано, що О.Чорногуз є вінничанином, але проживає він у Києві.

    Нагадаємо, письменник із Вінниччини Олег Чорногуз стaв лaуреaтом Міжнaродної премії ім. М.Гоголя «Тріумф» зa ромaн «Тінь генія». Цього року премію отримали понад 10 митців з України, США, Росії та Непалу.

    Теги: Вінниччина письменник журналіст
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