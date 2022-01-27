Названо ТОП-об’єкти «Великого будівництва» на 2022-й рік у Вінницькій області

Влада окреслила пріоритети у будівництві у поточному році

Будівництво нового мосту через Дністер в Ямполі, який сполучатиме дві країни, голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов назвав одним з ТОП-об’єктів «Великого будівництва» на 2022-й рік, повідомляє «Вінниця.інфо».

«Вінницькі дороги об’єднують країни. Побудована траса Р-08, яка веде від Немирова до Ямполя, є продовженням транспортного коридору між Україною і Молдовою. 125 км із двома транзитними дорогами було побудовано в рекордні 90 днів. Тепер це дорога до Ямпільського мосту, який на 2022-й рік є ТОП-об’єктом Великого будівництва. Міст буде одним із транснаціональних коридорів, який з’єднуватиме країни Балтії. Це проект «з нуля». Сподіваємось, що закінчимо його до кінця 2022 року», – зазначив голова облдержадміністрації та додав, що серед перехідних об’єктів також реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту «Вінниця».

Посадовець також відповів на питання, чи насправді минулого року гальмувалось будівництво мосту з молдовської сторони.

«У них недобудована дорога протяжністю до 5 км. Не могли визначитись за чиї кошти будуватимуть цей відрізок. Хочу наголосити, що саме Ямпільський міст будується виключно за кошти державного бюджету України. Погодили, що всі пункти перетину, контрольно-пропускні пункти, будуть знаходитись на українській стороні. Якщо ми (Україна) міст будуємо, то 5 км дороги можна добудувати, для нас 5 км взагалі не стояла би проблема. Але там ще було питання в уряді Молдови, бо коли стала президентом Республіки Молдова Майя Санду, уряд ще був проросійський.

Після двосторонніх перемовин України та Молдови 19 січня, є відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України, буде підписана міжурядова угода», – прокоментував Сергій Борзов.

Як відомо, зараз транспортний зв’язок між Україною і Молдовою через річку Дністер в області забезпечується мостом, який розміщений у зоні пункту пропуску «Могилів-Подільський – Отач» та мостом на пункті пропуску «Бронниця – Унгурь», на якому дозволена маса транспортних засобів не перевищує 3,5 т. На прикордонному переході «Ямпіль – Косеуць» працює лише паромна переправа, однак вона давно не відповідає вимогам часу і реальним потребам жителів держав.

Новий міст у Ямполі покращить зв’язок між двома сусідніми країнами та дозволить скоротити час поїздки за маршрутом Київ – Кишинів.

Нагадаємо, з 1 березня 2020 року в Україні стартувала президентська програма «Велике будівництво», в межах якої було заплановано масштабне будівництво та ремонт доріг по всій території України.

Майже одразу після старту програми почали з’являтися розслідування журналістів про суттєві зловживання із державними коштами, ознаки картельної змови та інші порушення під час її реалізації.

«Велике будівництво» продовжилося і у наступному, 2021 році. А журналісти, як і минулоріч, продовжили з’ясовувати, хто з осіб, наближених до чинної влади, заробляє на президентській програмі значні кошти.

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