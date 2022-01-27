Громадські роботи за образу дружини: на Вінниччині домашнього тирана покарали фізичною працею

Громадські роботи використовують як альтернативний вид покарання

У Корделівці Калинівської громади, що на Вінниччині, дрова для місцевої школи заготовляє чоловік, якого притягнули до громадських робіт. Селянин скоював домашнє насильство. Ображав свою дружину та погрожував фізичною розправою. Про це повідомляє Калинівська міська рада Вінницької області.

Дрова чоловік ріже згідно з графіком, а слідкують за виконанням місцеві чиновники.

«Відбуваючи покарання у громаді, порушник має можливість переосмислити недоліки власної поведінки, а найголовніше, він не змінює звичне для себе середовище, а отже позбавлений можливості перейняти негативний вплив «кримінальної культури», – зазначає начальник Хмільницького районного відділу №1 філії Державної установи «Центр пробації» у Вінницькій області Сергій Химера.

Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від основної роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.

Додамо, що торік до поліції про домашнє насильство заявили на 56% більше громадян, ніж у 2020 році.

За даними МВС, усього за 2021 рік зареєстровано 326 тисяч заяв про домашнє насильство (у 2020 – 209 тисяч).

До слова, нещоавно на Київщині чоловік через ревнощі забив до смерті вагітну жінку.

У грудні стало відомо, що у Києві відкриється Барнахаус для дітей, які постраждали від насильства.

Раніше у Львівській області суд призначив депутатці сільради громадські роботи строком на 150 годин, а також заборонив протягом року працювати в органах місцевого самоврядування та займатися чиновницькою діяльністю. Такий вирок депутатка отримала через те, що не подала декларацію про доходи.

Як повідомляв «Главком», у серпні Острозький районний суд Рівненської області визнав винною вчительку НВК «Мощаницька ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садочок» в умисному неподанні електронної декларації і призначив покарання у вигляді 150 громадських робіт.

Також Дзержинський районний суд Харкова визнав винним місцевого мешканця у шахрайстві і призначив покарання у вигляді 220 годин громадських робіт, які має визначити орган місцевого самоврядування.

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