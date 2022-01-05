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    Росія блокує поставки вугілля із Казахстану – міністр енергетики

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    Контракт укладено, але можливості отримати вугілля наразі немає - Росія блокує поставки вугілля із Казахстану – міністр енергетики
    Контракт укладено, але можливості отримати вугілля наразі немає
    фото: «Центренерго»

    Росія почала блокувати транзит енергетичного вугілля в Україну в листопаді 2021 року

    Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не може завезти 660 тисяч тонн вугілля з Казахстану через дії Росії. Про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

    «Дійсно, є укладений контракт «Центренерго» на 660 тис. тонн казахського вугілля протягом опалювального періоду, але, на жаль, через дії Російської Федерації відбувається блокування транзиту вугілля російською територією. Наразі ми не бачимо, і «Центренерго» так само не бачить інших можливостей на сьогодні це вугілля фізично отримати», – сказав Галущенко.

    Незважаючи на це, за словами міністра, Україна законтрактувала достатньо вугілля, яке будуть імпортувати морським шляхом.

    «Є вже певне накопичення у самих портах, які зараз відвантажуються далі на станції. Є кораблі, які йдуть в Україну за чітким графіком, і ми бачимо що середній обсяг імпортного вугілля морським шляхом на цей період буде близько 1,6-1,8 млн тонн, можливо, більше», – сказав він.

    За його словами, середня ціна на вугілля зараз становить близько 140 доларів.

    Нагадаємо, що Росія почала блокувати транзит енергетичного вугілля в Україну в листопаді 2021 року. Глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус казав, що блокування відбувається на рівні РЖД, яка не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через РФ.

    При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, що вугілля з Казахстану, можливо, буде доставлятися морем з російського порту Тамань.

    Звертаємо увагу, що у Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції.

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    Теги: Росія енергетика вугілля Казахстан транзит Україна Центренерго Герман Галущенко
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    Росія блокує поставки вугілля із Казахстану – міністр енергетики